Brazilci do remija z Ekvadorci

Brazilci so remizirali z Ekvadorci, za petkratne svetovne in devetkratne južnoameriške prvake ni nastopil prvi zvezdnik Neymar. Za gostitelje je zadel Eder Militao v 37. minuti, izenačujoči gol je dosegel Angel Mena v 53. minuti.

Na drugi tekmi v skupini B je Peru premagal Venezuelo z 1:0, strelec edinega gola je bil Andre Carrillo v 48. minuti.

Iz skupine B so se v četrtfinale prebili Brazilija, Peru, Kolumbija in Ekvador, iz nadaljnjega tekmovanja je izpadla Venezuela.

Tekme zadnjega kroga v skupini A bodo na sporedu v noči na torek. Para sta Bolivija – Argentina in Urugvaj – Paragvaj. Nastop v izločilnih tekmah so si že zagotovili Argentina, Paragvaj, Čile in Urugvaj, zadnjeuvrščena Bolivija je izpadla.