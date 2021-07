Argentina v polfinale brez težav, Kolumbija napredovala po 'loteriji'

Argentinski in kolumbijski nogometaši so se po prebili v polfinale južnoameriškega prvenstva v Braziliji. Argentinci so v četrtfinalu premagali Ekvador s 3:0, izkazal se je Leo Messi z golom in dvema podajama. Kolumbijci so po izvajanju 11-metrovk izločili Urugvajce in zmagali s 4:2, v rednem delu se je tekma končala brez golov.

Argentina je na krilih Lionela Messija na kolena položila Ekvador. Argentinski nogometni čarodej je prispeval podaji pri golih Rodriga De Paula v 40. in Lautara Martineza v 84. minuti, v tretji minuti sodnikovega podaljška pa je postavil končni izid in dosegel 76. gol za argentinsko izbrano vrsto. Pred tem je bil v 92. minuti tekme izključen nogometaš Ekvadorja Piero Hincapie. Na drugi polfinalni tekmi je Kolumbija je šele po "loteriji" ukanila Urugvaj. V brazilski prestolnici so za Kolumbijce po strelih z bele točke gole dosegli Duvan Zapata, Davinson Sanchez, Yerry Mina in Miguel Borja. Za Urugvaj sta zadela le Edinson Cavani in Luis Suarez, nenatančna sta bila Jose Maria Gimrnez in Matias Vina. Brazilija in Peru sta si že dan pred tem izborila nastopa v polfinalu. Gostitelj letošnjega celinskega turnirja je bil boljši od Čila z 1:0, Peru pa je po izvajanju 11-metrovk izločil Paragvaj s 4:3. Prva polfinalna tekma med Brazilijo in Perujem bo 5. julija v Rio de Janeiru, druga polfinalna tekma med Argentino in Kolumbijo pa dan kasneje v Brasilii. Lionel Messi Izida četrtfinala:

Urugvaj - Kolumbija 2:4 (0:0, 0:0)

Argentina - Ekvador 3:0 (1:0)