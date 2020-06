Pod Vezuvom bo 'pokalo': Napoli v finalu pokala boljši od Juventusa

Na praznem rimskem olimpijskem stadionu, ki so ga v TV-prenosu "polepšali" animirani navijači z rdečimi zastavami, je Napoli v vlogi gostitelja začel s Josejem Callejonom v prvi postavi. Gennaro Gattusoje dal izkušenemu Špancu prednost pred Matteom Politanom, tako da je nad Gianluigija Buffonakrenil trizobi napad Callejon-Lorenzo Insigne-Dries Mertens. Belgijski zvezdnik je tik pred tekmo potrdil, da je podaljšal pogodbo z Neapeljčani, za katere je priložnost od prve minute namesto Elseida ysajadobil tudi Mario Rui. Proti nekdanjemu klubu iz domačega mesta je Maurizio Sarri na klopi Juventusa v napadu spet združil "nevsakdanji" napad s prvim zvezdnikom Cristianom Ronaldom, Paulom Dybaloin Douglasom Costo, ki se je ob remiju brez golov na prvi tekmi po "koronapremoru", pokalnemu polfinalu proti AC Milanu, morda celo najbolj izkazal. Juan Cuadradose je pomaknil globlje na bok obrambe, črno-beli pa so tekmo začeli bolje.

V peti minuti je Dybala po napaki Callejona našel Ronalda, ki je preizkusil Alexa Mereta, ta pa je uspel odbiti žogo. Na naslednjo priložnost je bilo potrebno čakati do 20. minute, ko je Rodrigo Bentancurz roba kazenskega prostora močno udaril in je Meret v dveh poskusih uspel zadržati žogo. A Napoli je bil tisti, ki se je zadetku najbolj približal, saj je Insigne v 24. minuti s prostega strela zadel okvir vrat Buffona. V 35. minuti je v dvoboju s Kalidoujem Koulibalyjem padel Ronaldo, toda rimski sodnik Daniele Doverise ni odločil posredovati. Napoli je bil v 40. in 41. minuti še dvakrat zelo nevaren, najprej je Insigneju ob že premaganem Buffonu zadetek preprečil Alex Sandro, minuto kasneje pa je v kazenskem prostoru ušel Demme, čigar strel pa je na bližnji vratnici z izvrstnim posredovanjem pričakal Buffon.

Dybala in Danilo mimo že s prvima streloma ob izvajanju 11-metrovk

Največje razburjenje prvih 15 minut prvega polčasa je bil strel Fabiana Ruizaz razdalje, ki je za las preletel Buffonova vrata, kako zaprto tekmo smo gledali, pa priča tudi dejstvo, da je bilo v 64. minuti kot nevaren poskus potrebno zapisati strel Juventusovega branilca Leonarda Bonuccijaz okoli 35 metrov. Trenerja sta nato opravila kar nekaj menjav, Namesto Callejona je vstopil Politano, namesto Mertensa pa Arkadiusz Milik, medtem ko je Sarri namesto Coste ponudil priložnost Danilu. Politano je takoj zapretil Buffonu, se lepo obrnil in udaril z levico, a je bil legendarni vratar spet na mestu.

V 72. minuti velja izpostaviti priložnost Milika, ki ga je našel Politano, a je Poljak z ugodnega položaja meril previsoko. Po še nekaj menjavah na obeh straneh je do sodnikovega podaljška spet uspelo zapretiti zgolj razigranemu Politanu, ki je v 82. minuti prišel do strela z glavo in ob dobro postavljenem Buffonu oziroma Alexu Sandruni uspel zadeti. Že globoko v sodnikovem podaljšku bi lahko Napoli naslov osvojil po gneči pred vrati Buffona, ki je ustavil strel z glavo Srba Nikole Maksimovića, na "odpadek" pa je kot prvi skočil makedonski reprezentant Elif Elmas, a uspel zadeti le vratnico. Do zadnjega žvižga sodnika Doverija je bilo le še nekaj sekund in to je bila tudi zadnja velika priložnost na tekmi, ki so jo nato morale odločiti enajstmetrovke (podaljškov niso igrali).

Meret je izvrstno ustavil že prvi poskus v seriji, ki je pripadel Dybali. Po tem, ko je Argentinec kazenski prostor zapustil s sklonjeno glavo, se je veliko bolje odzval Insigne, ki je brez težav matiral skoraj nepremičnega Buffona. Nato je zgrešil še Danilo, ki je dolgo časa čakal, nato pa strel poslal visoko prek vrat. Napoli je bil na pragu novega pokalnega naslova, ki ga je leta 2012 enkrat že osvojil ravno proti Juventusu in do sredine tekme skupaj petkrat (nazadnje leta 2014). Neapeljčani so ostajali zanesljivi, Bonucci pa je šele s pomočjo prečke uspel zabiti prvi gol za črno-bele v "loteriji". Toda sinje modri še naprej niso grešili, po Politanu je zadel tudi Maksimović, nato pa je imel po Aaronu Ramseyjukot četrti izvajalec v svojih nogah naslov Milik, ki ni grešil, poslal Buffona v napačno stran in začel veliko slavje sinje-modrih na zelenici in tribuni, kjer so bili sicer zbrani zgolj klubski uradniki, novinarji in reditelji.

Italijanski pokal, finale, Rim (Olimpijski stadion):

Napoli ‒ Juventus 0:0 /4:2/

// - po enajstmetrovkah