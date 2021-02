Ćorić: Prišel sem, da na koncu sezone dvignemo pokal državnih prvakov

Ante Ćorić je bil iz Rome nazadnje posojen v nizozemski Venlo. Sedaj je prišel v prestolnico in zadovoljstva v pogovoru za uradno spletno stran trenutno vodilni ekipe PLTS ne skriva: "Zelo sem zadovoljen. Prišel sem k vodilnemu klubu v slovenski ligi in borili se bomo za naslov prvaka. Zame je zagotovo dobro, da sem prišel sem. Svojo igro si želim vrniti na stari nivo. Rad bi čim več igral in s svojimi predstavami pomagal ekipi do lovorike.Olimpijo je prepoznal kot dobro priložnost, da svojo igro vrne na vrhunski nivo. Borba za naslov prvaka in napadalna igra zmajev sta zagotovo prispevali k njegovi odločitvi. "Bil sem poškodovan in na Nizozemskem dva meseca nisem dobil priložnosti, da bi se vrnil v formo. Želel sem si oditi nekam, kjer bi lahko igral. Če sem iskren, je bila potem Olimpija prvi klub, ki se je javil. Ko sem slišal, da se Olimpija zanima zame in da se bori za prvo mesto, sem prepoznal dobro priložnost zase, da se vrnem psihično in nogometno."Točno ve, kaj si želi doseči z zmaji na osebnem in ekipnem nivoju: "Prvi osebni cilj je, da ostanem zdrav, brez poškodb in da ostanem dobro pripravljen. Drugi cilj pa je, da igram čim boljše in ekipi pomagam do dobrih rezultatov. Sem sem prišel, da ostanemo prvi na lestvici do konca sezone in na koncu dvignemo pokal državnih prvakov."Dobra, napadalna igra Olimpije Gorana Stankovića je 23-letniku zelo všeč in že komaj čaka, da bo lahko novim soigralcem pomagal na igrišču.