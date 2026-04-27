Brazilski Corinthians z veliko potezo: Tukaj rasizem nima mesta

Pri brazilskem velikanu niso uspeli najti storilca, ki je na račun Carlos Miguela izustil nekaj nesprejemljivih rasističnih opazk, zato so se vodilni možje Corinthiansa odločili, da se problematike lotijo na drugačen način. Na kultni Neo Quimica Areni so dali odstraniti sedež v delu stadiona, kjer se je incident pripetil. Mesto na kultnem domovanju bo šlo za vekomaj v pozabo, tam zdaj stoji jasno sporočilo: "Rasizem tukaj nima mesta."

Da ne gre zgolj za enkratno dejanje v marketinške namene, je dal klub jasno vedeti tudi v uradni objavi na družbenih omrežjih. "Ni dovolj, da nekdo ni rasist. Vsi moramo biti jasno in odločno proti rasni diskriminaciji," so se slišale besede, ki so jasne prav toliko, kot so ostre. Na stadionu so se pojavile tudi QR-kode, ki jih navijači lahko skenirajo in se naučijo, kako prijaviti morebitne rasistične incidente v prihodnje. V uradnem videoposnetku se pojavi tudi slika enega največjih igralcev v njihovi zgodovini, Socratesa. Brazilec, ki je skorajda bolj kot po neverjetnih nogometnih potezah slovel po svojem boju proti vsem oblikam diskriminacije.