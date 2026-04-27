Nogomet

Brazilski Corinthians z veliko potezo: Tukaj rasizem nima mesta

Sao Paulo, 27. 04. 2026 17.25 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Odstranjen sedež na stadionu Corinthiansa

Na tekmah brazilske lige rasistični napadi še zdaleč niso nepogosti pojavi. Simboličen korak v boju proti diskriminaciji je storil Corinthians, ki je dal za vekomaj odstraniti sedež na stadionu z jasnim sporočilom: "Rasizem tukaj nima mesta". Poteza je sledila incidentu, v katerega je bil vpleten vratar Palmeirasa Carlos Miguel.

Pri brazilskem velikanu niso uspeli najti storilca, ki je na račun Carlos Miguela izustil nekaj nesprejemljivih rasističnih opazk, zato so se vodilni možje Corinthiansa odločili, da se problematike lotijo na drugačen način. Na kultni Neo Quimica Areni so dali odstraniti sedež v delu stadiona, kjer se je incident pripetil. Mesto na kultnem domovanju bo šlo za vekomaj v pozabo, tam zdaj stoji jasno sporočilo: "Rasizem tukaj nima mesta."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Da ne gre zgolj za enkratno dejanje v marketinške namene, je dal klub jasno vedeti tudi v uradni objavi na družbenih omrežjih. "Ni dovolj, da nekdo ni rasist. Vsi moramo biti jasno in odločno proti rasni diskriminaciji," so se slišale besede, ki so jasne prav toliko, kot so ostre. Na stadionu so se pojavile tudi QR-kode, ki jih navijači lahko skenirajo in se naučijo, kako prijaviti morebitne rasistične incidente v prihodnje. V uradnem videoposnetku se pojavi tudi slika enega največjih igralcev v njihovi zgodovini, Socratesa. Brazilec, ki je skorajda bolj kot po neverjetnih nogometnih potezah slovel po svojem boju proti vsem oblikam diskriminacije.

corinthians stadion sedež rasizem

Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Kako prekiniti nezdrave vzorce v družini
Kako prekiniti nezdrave vzorce v družini
Kdaj je izcedek v nosečnosti normalen in kdaj ne?
Kdaj je izcedek v nosečnosti normalen in kdaj ne?
Dnevni horoskop: Bike čaka čudovit dan, vodnarji so polni idej
Hlače za vse, ki to pomlad ne želite nositi kavbojk
4 opozorilni znaki, da je vaš salon za nohte nevaren
Gastroenterologi pravijo, da je to najslabša hrana za zdravje črevesja
Otekanje nog po hrani: najpogostejši vzroki in kdaj je čas za skrb
Zakaj več gibanja včasih ne pomeni več energije
Umrl, nato zadel 700.000 evrov: kdo dobi denar?
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Zakaj spolna želja sčasoma izgine in kako ponovno spodbuditi intimnost
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Boljša kot palačinke: hitra sladica z jagodami za sladek pomladni užitek!
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
Kmetija
Sanjski moški
Michael Jackson pred sodiščem
