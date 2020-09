Costa o novem napadalnem dvojcu: Eden bo grizel, drugi pa brcal

Suarez (na fotografiji) se je poslovil in Barcelone in odlično začel z novo etapo v že zdaj zelo bogati nogometni karieri.

Suarez: Izvrstno je bilo uživati v igri

"Imamo veliko srečo, da imamo Luisa, ne razumem, kako mu je Barca lahko dovolila oditi," je o 33-letnem južnoameriškem kolegu menil 31-letni Brazilec s španskim potnim listom. "Pomagal nam bo z veliko količino golov, poleg tega pa tudi s svojim bojevniškim duhom in svojo lakoto po osvajanju trofej. Upam, da nam lahko pripomore k osvojitvi še ene trofeje za naše navijače, a moramo iti tekmo za tekmo."

Suarez pa je o prvi tekmi v rdeče-belem dresu povedal:"Zelo sem vesel, najprej zaradi uradnega debija, kot drugo pa zaradi zmage, ki smo si jo vsi želeli. Zelo sem vesel, ker smo ob mojem prihodu (v igro, op. a.) že imeli nadzor in izvrstno je bilo uživati v igri na tako izjemnem stadionu z izjemnimi igralci. Verjamem, da je pomemben način, na katerega te ekipa sprejme, to ti daje samozavest. To je ključno in zelo pomembno. To sem čutil tukaj v tej tekmi. Želel bi se zahvaliti vsem za podporo, ki bo zelo pomembna in nam bo pomagala pri doseganju naših ciljev v tej sezoni."

Simeone zgolj o konkurenčnosti, nič o boju za največje naslove

Trener Diego Simeone je po tekmi v svojem slogu hitel zmanjševati pomen visoke zmage, po kateri so španski mediji Atletico nemudoma izpostavili kot resnega kandidata za naslov prvaka. Argentinec ostaja zvest svoji mantri "od tekme do tekme", poudaril pa je, da bo Atletico najbolj konkurenčen, če bo lahko do konca sezone računal na 23 enako motiviranih in "zadovoljnih" igralcev.

"Kam moramo meriti v tej sezoni? Ekstremi se z nami ne skladajo. Smo zadovoljni zaradi zelo dobrega prvega polčasa ekipe, ki je pritiskala kar se da visoko, in iskala kombinacije med (Angelom) Correo in (Yannickom Ferreiro) Carrascom ter med (Kieranom) Trippierjem in (Renanom) Lodijem. Zelo dober prvi polčas Joaa in Coste,"je dejal Simeone."Suarez je prišel v igro in storil tisto, kar zna, to je igrati za ekipo. V spominu mi ne bosta ostala oba gola, temveč podaja (Marcosu) Llorenteju, z odkrivanjem v teh kombinacijah znotraj ekipe. To bo privedlo do interne konkurence, ki je zelo dobra. Če vseh 23 v ekipi sprejme zmožnost medsebojnega tekmovanja, ki bo služila vsem, bomo gotovo dobro tekmovali," je nadaljeval Simeone.

"Živim od tega, da bi se spet izoblikovala izvrstna ekipa. Današnji Joao je bil gotovo takšen, kot je bil na tekmah, ko se mi je na zelenici zdel najbolj vesel. Deloval je svobodno. To potrebujemo od njega. Enako velja za Lodija, Trippierja, Felipeja, ki so prišli lani. Kar moramo doseči je, da smo mirni in nadaljujemo z delom, saj so še vedno stvari, ki jih lahko izboljšujemo. V tej sezoni, ko je na voljo pet menjav, bomo v ekipi s 23 igralci še bolj konkurenčni, če bomo dosegli stanovitnost predstav in bodo vsi v ekipi zadovoljni. Čutim, da imam odgovornost le za razmišljanje od tekme do tekme, edino, kar je zame pomembno zdaj, je tekma s Huesco,"je sklenil Simeone.