Coulibaly iz PSG v Dortmund

Mogoče bi za člane tudi že debitiral, če ga ne bi ustavila poškodba kolena, so dejali pri Borussii, kjer ga želijo postopoma pripraviti za nastope v prvi enajsterici. "Hvaležen sem PSG je za vse, v Parizu sem užival, toda odhajam stopnico višje. Imel sem še nekaj ponudb, a Dortmund je v tem trenutku najboljša izbira zame," je dejal francoski reprezentant do 18 let, za katerega sta se odkrito zanimala tudi münchenski Bayern in Marseille.

Soumaila Coulibaly je že drugi talent francoskih prvakov, ki je zadnje leto zapustil njihove vrste in se podal v Nemčijo. Pred tem je enako storil 18-letni Tanguy Kouassi, ki se je pridružil Bayernu. V Dortmundu pa že igra tudi 21-letni Dan-Axel Zagadou, branilec je iz PSG prestopil leta 2017.