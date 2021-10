Courtois kritičen: Uefa in Fifa želita le več denarja, za igralce jima ni mar

Belgija je proti Italiji izgubila tekmo za tretje mesto z 1:2, vratar madridskega Reala pa jo je že pred dvobojem označil kot "nepotrebno". Nič drugače ni bilo po nedeljskem porazu.

"Lahko so jezni, ker želijo klubi Superligo, na drugi strani pa jim je vseeno za nas igralce. Zanimajo jih le polni žepi," je dejal 29-letni vratar. "To je le tekma za denar in o tem moramo spregovoriti iskreno. Tako tekmo moramo odigrati, ker to za Uefo pomeni nekaj dodatnega denarja," je še naprej razlagal Thibaut Courtois.

Tako italijanska kot belgijska izbrana vrsta sta pred obračunom opravili številne zamenjave v moštvu, Belgijci pa so zaradi poškodb ostali brez Romeluja Lukakuja in Edena Hazarda. "Poglejte, kako smo morali spremeniti postavi. Če bi igrali v finalu, bi bili zasedbi na zelenici drugačni," je priznal belgijski čuvaj mreže. "To je samo pokazatelj, da igramo preveč tekem." Če se Belgija ne bi uvrstila na zaključni turnir Lige narodov, bi v tem ciklu igrala kvalifikacijske tekme za nastop na svetovnem prvenstvu pod okriljem Fife. Tudi dejstvo, da želi slednja organizirati mundial na dve leti, Courtoisu ni po godu.