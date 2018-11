Courtois: Najboljši so Oblak, Ter Stegen in Alisson

" Jan Oblak , Mark-Andre Ter Stegen in Alisson Becker so moj izbor. Gre za tri izjemne vratarje, ki branijo v vrhunskih klubih. Težko pa bi se odločil zgolj za enega, saj ima vsak svoje močnejše in slabše strani," je na vprašanje o največjih konkurentih med vratnicama odgovoril vratar madridskega Reala Thibaut Courtois , ki je v zadnjem obdobju v dobri formi.

Po torkovi zelo pomembni zmagi v Rimu, s katero so si trikratni zaporedni evropski klubski prvaki zagotovili vstopnico za izločilne boje lige prvakov v letošnji sezoni, je bil belgijski reprezentančni vratar razumljivo zelo dobre volje. "Ne glede na vse, kar se nam dogaja v dozdajšnjem delu sezone, smo izjemno moštvo, ki v vsakem trenutku ve, kaj hoče. Za vratarja je na splošno zelo pomembno, v katerem moštvu igra. Če so odnosi na ustrezni ravni, je učinek vratarja in vsakega drugega nogometaša bistveno večji. Nič drugače ni z menoj, v zadnjem času se krivulja forme vzpenja, ekipa pa bo v nadaljevanju sezone še močnejša. Nihče nas ne sme kar tako odpisati," je še dodal Courtois, ki na seznam najboljših čuvajev mreže na svetu po lastnem izboru - zanimivo - ni uvrstil svojega imena.



"O svojih igrah imam pozitivno mnenje, a vprašali ste me o kolegih - konkurentih, ki so prav tako izjemni. Če ne bi bili, zagotovo ne bi igrali v tako kakovostnih ekipah," je še pristavil nekdanji vratar Genka, madridskega Atletica in londonskega Chelseaja.