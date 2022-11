Courtois o belgijskem razkolu: Iz slačilnice so prišle laži

Že na začetku prvenstva je prvi zvezdnik Belgijcev Kevin de Bruyne v enem od intervjujev dejal, da je njegova reprezentanca prestara za osvojitev naslova v Katarju. To naj bi bil eden od številnih vzrokov za spor v slačilnici. "Govoril sem s Kevinom de Bruynejem in on verjame v našo ekipo bolj kot kadar koli prej. Včasih med intervjuji poveš nekaj smešnega, česar v resnici ne misliš. Po mojem mnenju je želel zgolj povedati, da smo starejši, kot smo bili pred štirimi leti in ima prav, res smo starejši. Vsi smo starejši. Branilci, mi (napadalci), vezisti, Thibaut Courtois (vratar) smo starejši štiri leta, tako pač je. Mislim, da je Kevin prvi, ki verjame v to moštvo, v nasprotnem primeru ne bi bili tukaj," je v bran vzdušju v taboru in soigralcu stopil Eden Hazard.