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Nogomet

Spremembe pri Realu: Courtois hvali Mourinhov strožji režim v klubu

Madrid, 11. 08. 2026 15.46 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Thibaut Courtois

Portugalski trener Jose Mourinho je ob povratku na vročo klop Real Madrida vpeljal vrsto novih pravil. Nogometaši se morajo prehranjevati v skupnih prostorih s člani strokovnega štaba, zamujanje na trening je kaznovano z denarno kaznijo, okrevanje po poškodbi pa bo strogo pod nadzorom zdravniške in kondicijske službe. Nov sistem je podprl tudi prvi vratar Real Madrida Thibaut Courtois, ki je v preteklosti že sodeloval s Portugalcem pri londonskem Chelseaju.

Dolgoletna številka ena med vratnicami Real Madrida Thibaut Courtois je izrazil svoje navdušenje nad strožjim nadzorom in novimi pravili, ki so stopili v veljavo po vrnitvi Joseja Mourinha na klop belega baleta. Član belgijske reprezentance je mnenja, da je strožji nadzor ravno tisto, kar klub potrebuje v želji po dobrih rezultatih na igrišču.

Jose Mourinho in Thibaut Courtoins sta v preteklosti že sodelovala skupaj pri londonskem Chelseaju.
Jose Mourinho in Thibaut Courtoins sta v preteklosti že sodelovala skupaj pri londonskem Chelseaju.
FOTO: Profimedia

Courtois je v preteklosti že igral pod vodstvom Mourinha pri londonskem Chelseaju v sezoni 2014/15, zato sam še kako dobro ve, da hoče imeti Portugalec v slačilnici red in disciplino. "Mourinho je zahteven trener, ki daje prednost disciplini in ekipi pred individualnim talentom. Zame sta to ključna dejavnika za zmago. Je odličen trener in zelo dostopna oseba. Je neposreden in to cenim. Mislim, da je to prava smer," je Courtois povedal za Real Madrid TV.

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34-letni Courtois se je pred načrtovanim povratkom vrnil v klubske prostore v želji po čimprejšnjem okrevanju po poškodbi, ki jo je utrpel na minulem svetovnem prvenstvu v dresu belgijske reprezentance v četrtfinalu proti kasnejši zmagovalki turnirja Španiji. "Vrnil sem se prej, ker sem se zaradi poškodbe želel prepričati, da je vse v redu, tako da sem opravil individualni trening, preden se pridružim ekipi. Opravil sem trening vratarja in se počutil zelo dobro ter vesel, da sem spet na treningu," je pojasnil.

Real Madrid bo prvo tekmo v novi sezoni odigral v domačem prvenstvu 22. avgusta na gostovanju proti Espanyolu.

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