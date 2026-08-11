Spremembe pri Realu: Courtois hvali Mourinhov strožji režim v klubu

Dolgoletna številka ena med vratnicami Real Madrida Thibaut Courtois je izrazil svoje navdušenje nad strožjim nadzorom in novimi pravili, ki so stopili v veljavo po vrnitvi Joseja Mourinha na klop belega baleta. Član belgijske reprezentance je mnenja, da je strožji nadzor ravno tisto, kar klub potrebuje v želji po dobrih rezultatih na igrišču.

Courtois je v preteklosti že igral pod vodstvom Mourinha pri londonskem Chelseaju v sezoni 2014/15, zato sam še kako dobro ve, da hoče imeti Portugalec v slačilnici red in disciplino. "Mourinho je zahteven trener, ki daje prednost disciplini in ekipi pred individualnim talentom. Zame sta to ključna dejavnika za zmago. Je odličen trener in zelo dostopna oseba. Je neposreden in to cenim. Mislim, da je to prava smer," je Courtois povedal za Real Madrid TV.

34-letni Courtois se je pred načrtovanim povratkom vrnil v klubske prostore v želji po čimprejšnjem okrevanju po poškodbi, ki jo je utrpel na minulem svetovnem prvenstvu v dresu belgijske reprezentance v četrtfinalu proti kasnejši zmagovalki turnirja Španiji. "Vrnil sem se prej, ker sem se zaradi poškodbe želel prepričati, da je vse v redu, tako da sem opravil individualni trening, preden se pridružim ekipi. Opravil sem trening vratarja in se počutil zelo dobro ter vesel, da sem spet na treningu," je pojasnil.

Real Madrid bo prvo tekmo v novi sezoni odigral v domačem prvenstvu 22. avgusta na gostovanju proti Espanyolu.