Courtoisa težijo želodčne težave, Zidane sporoča: Nihče nima zagotovljenega mesta v začetni postavi

V primerjavi s Keylorjem Navasom, ki je prav to sezono po prihodu Courtoisa zapustil Real in podpisal pogodbo s PSG, je statistika Belgijca zaskrbljujoča. Na 43 tekmah je prejel 59 zadetkov, medtem ko se je Kostaričanova mreža zatresla enaintridesetkrat. Po izračunu strokovnjakov je tako Courtois prejel zadetek na vsakih 65 minut, Navas pa na vsakih 90.

Ne anksioznost, težijo ga želodčne težave

Nezavidljiva situacija Courtoisa je sprožila številna namigovanja medijev, ti so v zadnjem času pisali, da so prav kritike domačih navijačev Belgijca pahnile v anksioznost. V Realu so se na 'izmišljotine' že odzvali in jih ovrgli ter v izjavi za javnost zapisali, da gre predčasen odhod z igrišča na torkovi tekmi pripisati zdravstvenim težavam. Courtois je tako v pičlih nekaj urah zaradi vnetja želodca in črevesja, dehidracije ter porušenega elektrolitskega ravnovesja izgubil kar tri kilograme. Vratar kraljevega kluba sedaj okreva, zaradi česar bo izpustil tekmo z Granado.