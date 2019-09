Coutinho: Takšne naklonjenosti, kot sem je deležen v Bayernu, nisem občutil nikjer drugje

Philippe Coutinho je v nedavnem intervjuju za britanski Sky Sports priznal, da se je od prvega dne zelo dobro znašel na Bavarskem, kjer bo v prihodnji sezoni skušal obuditi svojo klubsko kariero, potem ko je po prihodu v Barcelono lani januarja obstala na mrtvi točki.



"Že v uvodnih nekaj dneh sem bil deležen izjemnega odnosa s strani vseh v in okrog kluba. Bavarci so me že od prvega trenutka sprejeli za svojega in mi s tem dali jasno vedeti, da od mene pričakujejo velike stvari," je v začetku pogovora dejal Coutinho in nadaljeval: "Soigralci so veliki profesionalci. Vidi se, da igrajo v velikem klubu z briljantno zgodovino, zato se bom še toliko bolj trudil, da upravičim zaupanje klubskega vodstva. Navijači pa so prav posebna zgodba, saj se z njihove strani čuti posebna energija. Upam, da jih bom kmalu začel razveseljevati z dobrimi igrami in zadetki."