Coutinho na 'nikogaršnji zemlji': bo vrnitev v Valencio predramila 'spečega' Brazilca?

Kljub vse večji negotovosti oziroma nezadovoljstvu, ki se je v zadnjem času naselilo v 26-letnega Brazilca, trener 'blaugrane' Ernesto Valverde umirja strasti in zatrjuje, da je Philippe Coutinho v vseh njegovih načrtih za prihodnost.



"Nedvomno je Coutinho za nas izjemno pomemben nogometaš, ki bo tudi v prihodnje navduševal navijače Barcelone po vsem svetu. Že do sedaj je odigral nekaj izjemnih tekem in dosegel tudi nekaj zelo pomembnih zadetkov. A v karieri vsakega, še tako dobrega nogometaša prihaja do padcev in Philippe (Coutinho, op. p.) se tega dobro zaveda," je v Brazilčev bran stopil Valverde in dodal, da bo že na sobotnem ligaškem dvoboju v predmestju Valencie, kjer se bodo nogometaši Barcelone v okviru 16. kroga domačega prvenstva pomerili z moštvom Levanteja, na katerega ima sicer Coutinho lepe spomine, resno računal na nekdanjega člana Liverpoola.