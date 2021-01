Coutinho po operaciji tri mesece brez nogometa

Philippe Coutinho je prestal operacijo meniskusa levega kolena in ga okrog tri mesece ne bo v ekipi, je na svoji spletni strani zapisala Barcelona. Katalonski nogometni velikan je izgubil še enega pomembnega igralca. Za dalj časa so poškodbe od zelenic že pred tem oddaljile Gerarda Piqueja, Sergia Roberta in Ansuja Fatija.

icon-expand Philippe Coutinho se je poškodoval na tekmi z Eibarjem. FOTO: AP Osemindvajsetletni brazilski reprezentant Philippe Coutinhose je poškodoval konec decembra na tekmi španskega prvenstva proti Eibarju. V igro je sicer vstopil šele v 66. minuti, a je moral po poškodbi predčasno zapustiti igrišče. Barcelona je potem iztržila le neodločen izid 1:1 za novo razočaranje v slabi sezoni na domači sceni. Coutinho je v Barcelono iz Liverpoola prestopil januarja 2018 za kar 145 milijonov evrov, doslej pa se je investicija Kataloncev izkazala za zgrešeno. Ker se Brazilec v letu in pol ni znašel, se je poleti 2019 preselil na posojo k Bayernu, kjer je kazal boljše predstave, po povratku na Camp Nou pred začetkom aktualne sezone pa zopet nikakor ne najde stare forme. V letošnji sezoni je na 14 tekmah dosegel tri zadetke in dve asistenci, kar nekaj tekem pa je začel celo na klopi, ko so priložnost dobili mlajši nogometaši. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke