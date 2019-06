Coutinho popeljal Brazilce do zmage

Pred svojimi navijači v Sao Paulu so Brazilci uspešno začeli z nastopi na tekmovanju Copa America. Karioke nastopajo v skupini A skupaj z Venezuelo, Perujem in Bolivijo. Prav Bolivijci so bili njihov prvi tekmec, prvi polčas pa ni ponudil velikega zadovoljstva navijačev, zbralo se jih je dobrih 46 tisoč. So se pa gostitelji prebudili v drugem polčasu s tremi zaporednimi goli. Dva je prispeval Philippe Coutinho (prvega iz enajstmetrovke), nogometaš Barcelone, za katerim ni prav uspešna klubska sezona. Zadnji gol je v 85. minuti dosegel Everton.

Brazilski selektor je računal na naslednjo udarno enajsterico, seveda brez poškodovanega zvezdnikaNeymarja: Alisson; Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luis; Fernandinho, Casemiro, Philippe Coutinho, Richarlison, David Neres, Roberto Firmino."Na koncu, z malo potrpljenja, se nam je odprlo, imeli smo več žoge v svoji posesti in si ustvarjali priložnosti. Zaslužili smo si visoko zmago," je po tekmi dejal kapetan Daniel Alves.

