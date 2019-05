Coutinho v nemilosti katalonskih navijačev: Se Brazilec vrača na Anfield?

Brazilski nogometaš si je na zadnji tekmi pred domačim občinstvom prislužil glasne žvižge, vse glasnejše pa so govorice, da v naslednji sezoni ne bo več branil barv katalonskega ponosa. Po poročanju ESPN naj bi ga bila Barcelona pripravljena predati za slabih sto milijonov evrov. Vprašanje, ki se torej postavlja, je: Kje bo Coutinho nadaljeval nogometno pot?

Tudi na Anfieldu, na povratni polfinalni tekmi, ni doživel tople dobrodošlice, kljub temu pa so nekateri redsi že izrazili željo, da bi Coutinha radi znova videli zaigrati v Liverpoolovih barvah. Med njimi je tudi nekdanji kapetan Jamie Carragher, ki je prepričan, da bi se Brazilec dobro vklopil v začetno enajsterico Liverpoola. "Ne da bi morala biti to prioriteta kluba, a če se pojavlja priložnost, da se za spodobno vsoto vrne na Anfield in bi Barcelona s tem želela nekoliko zakrpati finančno izgubo, sem za," je v pogovoru za Liverpool Echo povedal sloviti nekdanji član redsov, ki ni povsem prepričan, kako bi to potezo sprejeli navijači: "Bi ga lepo sprejeli nazaj? Nisem prepričan. A mislim, da bi ga morali. Ne vem, zakaj bi lahko imel težave."