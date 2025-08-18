Svetli način
Nogomet

Coutinho z Vascom premagal Santos s 6 : 0 in prijatelja Neymarja spravil v jok

Santos, 18. 08. 2025 08.40 | Posodobljeno pred 5 minutami

Philippe Coutinho in Neymar sta bila leta reprezentančna soigralca, oba sta bila člana Barcelone, zaključek njunih uspešnih karier pa sta se odločila preživeti v rodni Braziliji. V nedeljo sta se Neymarjev Santos in Coutinhov Vasco soočila v domačem prvenstvu, Vasco pa je z zmago 6 : 0 Neymarju prizadejal najhujši poraz v njegovi karieri in ga spravil v jok.

Santosovi navijači po prvem polčasu na domačem Estadio Urbano Caldeira niso mogli slutiti, kaj jih čaka v drugem. Gostje so po prvih 45 minutah igre vodili z 1 : 0, v drugem pa so nebogljenim domačinom zabili še pet golov. Dva je prispeval Philippe Coutinho.

Neymar ni niti enkrat ustrelil proti golu, prejel pa je tudi rumeni karton, zaradi katerega ne bo smel igrati na Santosovi naslednji tekmi proti Bahii. Po obračunu je izkušeni Neymar padel v solze in priznal, da še nikoli ni bil tako ponižan na nogometni zelenici.

Neymarja je po visokem porazu proti Vascu tolažil nasprotnik in prijatel Phillipe Coutinho. FOTO: Profimedia

"Sram me je. Naša predstava me je popolnoma razočarala. Navijači imajo pravico, da protestirajo, seveda brez nasilja. Če pa nas želijo žaliti, imajo to pravico. Res je škoda. V svojem življenju še nikoli nisem doživel česa takega. Na žalost nisem mogel pomagati. V resnici je to bilo popolno sranje," je po porazu dejal neutolažljivi Neymar.

