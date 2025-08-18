Coutinho z Vascom premagal Santos s 6 : 0 in prijatelja Neymarja spravil v jok

Philippe Coutinho in Neymar sta bila leta reprezentančna soigralca, oba sta bila člana Barcelone, zaključek njunih uspešnih karier pa sta se odločila preživeti v rodni Braziliji. V nedeljo sta se Neymarjev Santos in Coutinhov Vasco soočila v domačem prvenstvu, Vasco pa je z zmago 6 : 0 Neymarju prizadejal najhujši poraz v njegovi karieri in ga spravil v jok.

Santosovi navijači po prvem polčasu na domačem Estadio Urbano Caldeira niso mogli slutiti, kaj jih čaka v drugem. Gostje so po prvih 45 minutah igre vodili z 1 : 0, v drugem pa so nebogljenim domačinom zabili še pet golov. Dva je prispeval Philippe Coutinho.

Neymar ni niti enkrat ustrelil proti golu, prejel pa je tudi rumeni karton, zaradi katerega ne bo smel igrati na Santosovi naslednji tekmi proti Bahii. Po obračunu je izkušeni Neymar padel v solze in priznal, da še nikoli ni bil tako ponižan na nogometni zelenici.

Neymarja je po visokem porazu proti Vascu tolažil nasprotnik in prijatel Phillipe Coutinho. FOTO: Profimedia icon-expand