Coutinho z Vascom premagal Santos s 6 : 0 in prijatelja Neymarja spravil v jok

Santosovi navijači po prvem polčasu na domačem Estadio Urbano Caldeira niso mogli slutiti, kaj jih čaka v drugem. Gostje so po prvih 45 minutah igre vodili z 1 : 0, v drugem pa so nebogljenim domačinom zabili še pet golov. Dva je prispeval Philippe Coutinho.
Neymar ni niti enkrat ustrelil proti golu, prejel pa je tudi rumeni karton, zaradi katerega ne bo smel igrati na Santosovi naslednji tekmi proti Bahii. Po obračunu je izkušeni Neymar padel v solze in priznal, da še nikoli ni bil tako ponižan na nogometni zelenici.
"Sram me je. Naša predstava me je popolnoma razočarala. Navijači imajo pravico, da protestirajo, seveda brez nasilja. Če pa nas želijo žaliti, imajo to pravico. Res je škoda. V svojem življenju še nikoli nisem doživel česa takega. Na žalost nisem mogel pomagati. V resnici je to bilo popolno sranje," je po porazu dejal neutolažljivi Neymar.
