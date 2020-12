Barcelona bo morala Liverpoolu nakazati celoten znesek za Coutinha

Katalonski nogometni velikan iz Barcelone je pred dvema letoma in pol za Brazilca Coutinha odštel skoraj 160 milijonov evrov. Kreativni brazilski igralec sredine igrišča se na stadionu Camp Nou ni najbolje znašel, njegove predstave so (bile) blede in daleč od tistih, ki jih je kazal pri Liverpoolu. Kazalo je, da v Barceloni ne bo ostal, pred meseci je tudi vodstvo blaugrane dalo vedeti, da zanj ni prostora, a je po spletu okoliščin še naprej član Barce. Sedaj nekateri otoški mediji pišejo, da bo lahko Liverpool zanj od Barcelone izterjal vseh 165 milijonov evrov ...

Če je verjeti nekaterim otoškim medijem, pritrjuje jim tudi katalonskiSport, so izpolnjeni vsi pogoji in zadnje postavke pogodbe, tako da bi/bo lahko Liverpool za Philippa Coutinha iztržil vseh (zahtevanih) 165 milijonov evrov. Prestop Philippa Coutinha iz Liverpoola v Barcelono pred poltretjim letom za 160 milijonov evrov je bil ob sklenitvi tretji najvrednejši prestop vseh časov. Na vrhu ostaja Neymar, za katerega je PSG Barceloni odštel 222 milijonov evrov, na drugem pa je prestop Kyliana Mbappeja. Znesek je končen in vključuje vse dodatne klavzule, o katerih sta se dogovorila kluba, ko je nogometaš iz Anfielda prestopil na Camp Nou. Coutinho je k Barceloni iz Liverpoola prišel leta 2018 za točno 118 milijonov evrov. "S pripadajočimi klavzulami bo redsom navrglo še dodatnih 40 milijonov evrov," pišejo nekateri angleški mediji in z veseljem poudarjajo, da bo Barcelona za nogometaša, ki že četrto sezono bolj ali manj ne igra za blaugrano, vmes je bil še pri Bayernu, ki pa tudi ni hotel odkupiti njegove pogodbe, Liverpoolu plačala zahtevanih 165 milijonov evrov. "Največ zaslug za to ima športni direktor Liverpoola Michael Edwards, strokovnjak, ki je premeteno sestavil takšno pogodbo z vsemi dodatnimi klavzulami," še trdi katalonski Sport. "V pogodbi je še zapisano, da bo Liverpool za brazilskega vezista prejel teh 118 milijonov evrov ter dodatnih 40," zaključuje Sport.

icon-expand Philippe Coutinho in Ronald Koeman FOTO: AP Coutinho je kariero začel pri domačem Vascu da Gami, v Evropi pa je pred Barcelono in Liverpoolom igral še za Inter, Bayern in Espanyol. Za brazilsko izbrano vrsto je doslej odigral 57 tekem in dosegel 16 golov. icon-expand