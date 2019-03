Tako vsaj trdi vedno dobro obveščeni madridski športni dnevnik MARCA, ki se spominja lanskega leta, ko se je morala Barcelona precej potruditi, da je iz Liverpoola zvabila Philippa Coutinha. Takrat eden nosilcev ekipe z Anfielda v poletnem prestopnem roku ni odšel v Katalonijo, nato pa le uspel prepričati vodilne v klubu za zimsko selitev na jug, kjer je začel vzpodbudno, a se predvsem v drugem delu svoje prve polne sezone na Camp Nouu povsem "izgubil".

COUTINHO

"Leto kasneje (po prestopu iz Liverpoola, op. a.) v taboru Barce že postaja jasno, da prestop ni prinesel učinka. Brazilec je dobro začel, a v zadnjih štirih mesecih so se njegove predstave vidno poslabšale,"piše MARCA, ki dodaja, da so največje težave "pomanjkanje napredka" in "popolna izguba samozavesti", čeprav mu je trener Ernesto Valverdenamenil že več priložnosti.

V nogometni depresiji

"Situacija se ne spreminja. Coutinho je še naprej v nekakšni nogometni depresiji, iz katere se ne zmore izviti," dodajajo pri dnevniku MARCA. Zaradi vseh naštetih dejavnikov naj bi bili Katalonci že poleti pripravljeni prodati Brazilca. To bo "težka odločitev", še piše madridski dnevnik, saj so nekdanjega člana mestnega tekmeca Espanyola, milanskega Interja in Liverpoola videli kot "strateško in večletno naložbo", zdaj pa postaja jasno, da se ni vključil v sistem trenerja Valverdeja.

Prišel je kot naslednik nepozabnega vezista Andresa Inieste, toda na položaj dolgoletnega španskega reprezentanca v ekipi Barce se nikakor ni uspel prilagoditi, sploh ko je šlo zares.

Ga lahko k PSG zvabi Neymar?

"Toda prodaja ne bo lahka. Njegov nakup bi predstavljal ogromen finančni zalogaj. Le redki klubi so sposobni plačati za takšen prestop in plačo igralca. Vodstvo Barcelone jasno sporoča, da ne bo sprejelo ponudbe, nižje od 100 milijonov, to je znesek, s katerim bi pokrili stroške amortizacije njegovega nakupa in se izognili izgubi,"še piše MARCA.

Katalonci so se že pred časom dogovorili za prihod nizozemskega vezista Frenkieja de Jonga iz Ajaxa, zato se zdi, da so Brazilcu dnevi že zares šteti. Veliko bo povedalo tudi poletno iskanje okrepitev v napadu, kjer se za mesto ob Luisu Suarezupotegujeta Srb Luka Jović (Eintracht Frankfurt) in Francoz Antoine Griezmann(Atletico Madrid), ki glede na igralske značilnosti močno spominja na Coutinha.

Govorilo se je sicer tudi o možnosti odhoda hrvaškega reprezentanta Ivana Rakitića, a MARCA trdi, da je bližje uresničitvi prestop Južnoameričana. 32-letni Hrvat seveda na nogometni tržnici tudi ne bi dosegel tako visoke cene kot šest let mlajši soigralec. Do nekaterih kontaktov z Manchester Unitedom naj bi že prišlo, Coutinho pa bi lahko pristal tudi pri Arsenalu ali Paris Saint-Germainu, ocenjujejo na Iberskem polotoku. Pri Parižanih bi lahko na njegov prihod seveda močno vplival dobri prijatelj in reprezentančni soigralec Neymar jr.