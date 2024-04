Rdeči vragi šele po enajstmetrovkah izločili angleškega drugoligaša

Na tekmi proti angleškemu drugoligašu so rdeči vragi povedli v 23. minuti, ko je Diogo Dalot z ostro podajo našel Scotta McTominayja , ta pa je žogo potisnil v prazno mrežo. Nogometaši Manchester Uniteda so prednost povišali v izdihljajih prvega polčasa, ko je bil po podaji Bruna Fernandesa v kazenskem prostoru Coventryja najvišji Harry Maguire .

Asistent pri drugem zadetku je v 58. minuti zabil tretjega, veliko zaslug za tega pa gre pripisati branilcu nasprotne ekipe Bobbyju Thomasu, od katerega se je žoga odbila v mrežo. 12-kratni zmagovalci FA pokala so bili po uri igre z eno nogo že v finalu, Coventry pa je med 71. in 79. minuto preko Ellisa Simmsa in Calluma O'Hareja dvakrat zadel in poskrbel za napeto končnico.

Nogometaši osmouvrščene ekipe druge angleške lige so v končnici srečanja iskali izenačujoči zadetek in v 93. minuti prišli do enajstmetrovke, ko je v kazenskem prostoru rdečih vragov Aaron Wan-Bissaka igral z roko. Odgovornost za izvedbo je prevzel Haji Wright in zadel za 3:3.