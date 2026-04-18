Nogomet

Lampard v solzah ob uvrstitvi Coventryja med angleško elito

London, 18. 04. 2026 07.48 pred 10 dnevi 2 min branja 0

M.J. STA
Frank Lampard

Nogometaši Coventry Cityja so pod vodstvom Franka Lamparda po 25 letih napredovali v angleško Premier League, po kakovosti najvišji rang angleškega nogometa. Klub, ki je bil že v četrti angleški ligi, si je napredovanje zagotovil v 43. krogu championshipa z neodločenim izidom 1:1 pri Blackburn Rovers.

S 13 točkami prednosti pred tretjeuvrščenim Millwallom si je vodilni v drugi angleški ligi Coventry zagotovil napredovanje med angleško nogometno elito. Drugouvrščeni Ipswich zaostaja 11 točk in ima pred seboj še pet tekem, tako da lahko Coventry računa tudi na drugoligaški naslov.

Frank Lampard, ki je za angleško reprezentanco zbral 106 nastopov in Coventry vodi od novembra 2024, je tako dosegel svoj največji uspeh kot trener. Njegovi prejšnji nastopi v premier ligi s Chelseajem, kjer je prav tako preživel večino svoje igralske kariere, in Evertonom niso bili posebej uspešni.

Coventry se je po 25 letih vrnil v premier league. Minilo je 9113 dni, odkar so izpadli, po porazu s 3:2 proti Aston Villi 5. maja 2001, ko so igralci v svetlo modrih dresih "sky blues" nato zdrsnili na rob propada. Po 11 letih v championshipu so izpadli v league One in leta 2013, zašli v denarne težave in stečaj. Vrnitev na vrh so bile tako zgolj zelo oddaljene sanje sredi dram s stadionom, osovraženim lastništvom, številnimi protesti in parlamentarnimi omenitvami.

Navijači nebeško oziroma azurno modrih so protestirali, potekali pa so tudi vdori na igrišča proti lastniku, ki je leta 2023 po 13 letih klub prodal Dougu Kingu. Coventry je v sezoni 2017/18 za eno sezono padel v četrto ligo in je bil zaradi pravnega spora med klubom in lastniki njihovega stadiona celo prisiljen tri sezone igrati domače tekme v Northamptonu in Birminghamu.

Coventry City
Nato se je zgodil prihod Lamparda, ki je Coventry popeljal na pot nogometnega vstajenja. Ekipa je potrebovala točko na gostovanju na Ewood Parku, da bi si zagotovila napredovanje. To so storili na težji način, saj so zaostajali za gol, preden je Bobby Thomas z glavo izenačil v 84. minuti.

"Neverjeten trenutek. Za to gre," je v čustvenem intervjuju po tekmi dejal Lampard, ki je imel solzne oči. "Priti sem in osvojiti točko v tej fazi ni bilo lahko. Morali smo se boriti do konca in nismo vedeli, ali naj spet napademo. A nam je po 25 letih vendarle uspelo Vau! Vau!"

Navijači Coventryja, podpirala jih 7500-glava bučna množica, stlačena na Darwen Endu, so se lahko začeli veseliti. Navijači so jokali od veselja, ko je zadnji žvižg naznanil njihov vzpon v premier ligo. "Neverjetno, neverjetno. Nisem mogel verjeti, ko se je končalo," je dejal strelec "zlatega" gola Thomas. "Bila je peklenska sezona. Mislim, da smo si res zaslužili napredovanje."

