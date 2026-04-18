Lampard v solzah ob uvrstitvi Coventryja med angleško elito

S 13 točkami prednosti pred tretjeuvrščenim Millwallom si je vodilni v drugi angleški ligi Coventry zagotovil napredovanje med angleško nogometno elito. Drugouvrščeni Ipswich zaostaja 11 točk in ima pred seboj še pet tekem, tako da lahko Coventry računa tudi na drugoligaški naslov.

Frank Lampard, ki je za angleško reprezentanco zbral 106 nastopov in Coventry vodi od novembra 2024, je tako dosegel svoj največji uspeh kot trener. Njegovi prejšnji nastopi v premier ligi s Chelseajem, kjer je prav tako preživel večino svoje igralske kariere, in Evertonom niso bili posebej uspešni.

Coventry se je po 25 letih vrnil v premier league. Minilo je 9113 dni, odkar so izpadli, po porazu s 3:2 proti Aston Villi 5. maja 2001, ko so igralci v svetlo modrih dresih "sky blues" nato zdrsnili na rob propada. Po 11 letih v championshipu so izpadli v league One in leta 2013, zašli v denarne težave in stečaj. Vrnitev na vrh so bile tako zgolj zelo oddaljene sanje sredi dram s stadionom, osovraženim lastništvom, številnimi protesti in parlamentarnimi omenitvami. Navijači nebeško oziroma azurno modrih so protestirali, potekali pa so tudi vdori na igrišča proti lastniku, ki je leta 2023 po 13 letih klub prodal Dougu Kingu. Coventry je v sezoni 2017/18 za eno sezono padel v četrto ligo in je bil zaradi pravnega spora med klubom in lastniki njihovega stadiona celo prisiljen tri sezone igrati domače tekme v Northamptonu in Birminghamu.

