Covid-19 ujel tudi Messija

Ob Lionelu Messiju so bili pozitivni tudi Juan Bernat, Nathan Bitumazala in Sergio Rico ter eden od klubskih delavcev. Vsi so bili napoteni v izolacijo. Iz PSG so ob tem sporočili, da se bo poškodovani Neymar do 9. januarja zdravil v domači Braziliji, s treningi pa naj bi začel čez tri tedne.