CR 1000: Ronaldo na tisoči tekmi v karieri izenačil italijanski rekord

Cristiano Ronaldo je zabil za vodstvo Juventusa v Ferrari z 1:0 in tako izenačil dosežka Gabriela Batistute (Fiorentina) iz sezone 1994/95 in Fabia Quagliarelle(Sampdoria) iz minule sezone. Velja dodati, da je samo legendarni Argentinec neprekinjeno igral in zadel na vseh enajstih tekmah, medtem ko je Ronaldo izpustil zmago nad Brescio minuli konec tedna. Portugalcu, ki je po malce bolj zadržanem začetku sezone ujel fantastično strelsko formo, nazadnje ni uspelo zadeti ob zmagi nad AC Milanom 10. novembra.

Morda še bolj kot Ronaldov gol pa bo tabor Juventusa najbrž razveselil gol Aarona Ramseyja, valižanskega vezista, ki se ni najbolj uveljavil po prestopu iz londonskega Arsenala, a je njegov zadetek iz 60. minute na koncu obveljal celo kot tisti, ki je belo-črnim prinesel zmago. Ramsey je po podaji Paula Dybalevratarja Etrita Berishopremagal s prefinjenim "lobom", Spal pa je prek uspešno izvedene najstrožje kazni Andree Petagnesicer že v 69. minuti znižal, a kakšnega večjega presenečenja do izteka igralnega časa ni uspel pripraviti. Ronaldo je po tem, ko je Dybala že v prvem polčasu zatresel vratnico, tudi sam stresel okvir gola s silovito izvedenim prostim strelom, ki ga je ustavila prečka.