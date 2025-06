500 tisočakov na dan ali koliko po novem zasluži Cristiano Ronaldo

Čeprav se podatki glede nove plače portugalske zvezdnika razlikujejo, večina virov omenja, da bo 40-letni veteran v naslednji sezoni zaslužil 185 milijonov evrov ali dobrih 15 milijonov na mesec. Jasno je, da Cristiano Ronaldo tako ostaja najbolje plačani nogometaš na svetu. Na svoj račun bo prejemal 3,56 milijona na teden oziroma nekaj več kot pol milijona na dan.

Pri tem pa velja poudariti, da v ta znesek niso všteti morebitni bonusi in vse druge ugodnosti, ki jih v Savdski Arabiji trenutno uživa Portugalec. Britanski tabloid The Sun je celo pisal, da bi lahko nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda, Reala in Juventusa skupno zaslužil do 400 milijonov letno.