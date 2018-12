Ronaldo podrl 60 let star rekord: 'Mora se nam odkupiti s temi enajstmetrovkami!'

Štirinajst tekem, trinajst zmag in en remi, to je izkupiček Juventusa po končani prvi tretjini italijanskeSerie A. Varovanci Massimiliana Allegrijav letošnji sezoni meljejo vse pred seboj, edini spodrsljaj so si privoščili v elitni Ligi prvakov, ko jih je v četrtem krogu skupinskega kroga pred domačimi navijači presenetil Manchester United. Vse bolj do izraza pa v dresu Torinčanov prihaja tudi Cristiano Ronaldo, ki je serijske italijanske prvake okrepil pred začetkom letošnje sezone. Portugalec je na tekmi 14. kroga proti Fiorentini dosegel že 10. prvenstveni gol v sezoni, s katerim je skočil na prvo mesto lestvice strelcev. S tem dosežkom pa je Cristiano tudi podrl 60 let star klubski rekord. Postal je namreč prvi igralec po Valižanu Johnu Charlesu, ki je v uvodnih 14. krogih zabil dvomestno število golov. Charlesu je to uspelo v sezoni 1957/58.