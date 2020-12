Crew Columbus prvi finalisti lige MLS

Nogometaši moštva Crew Columbus so prvi finalisti severnoameriške nogometne lige MLS (Major League Soccer). Na sklepni tekmi za zmago v vzhodni konferenci je ekipa iz Ohia premagala New England Revolution z 1:0 (0:0) in se tretjič po letih 2008 in 2015 uvrstila v finale.

icon-expand Lani so naslov prvaka slavili nogometaši Seattla. FOTO: AP Odločilni gol za zmagovalce vzhoda je v 59. minuti dosegel Brazilec Artur. Finalni nasprotnik bo znan v ponedeljek. Za mesto v finalu se bosta pomerila branilec naslova Seattle Sounders in Minnesota United. Finale bo na sporedu 12. decembra.