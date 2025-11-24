Cristiano in Lionel sta znova blestela, eden s 'škarjicami', drugi s podajami

Lionel Messi je svoje moštvo z novo izjemno predstavo popeljal do prvega polfinala lige MLS v zgodovini kluba. Že v 19. minuti je z glavo zabil prvi gol na obračunu, v drugem polčasu pa je vpisal asistenco pri kar treh zadetkih. Inter Miami se bo v polfinalu končnice lige MLS soočil z New York Cityjem, ki je v četrtfinalu z izidom 1:0 premagal Philadelphia Union. Mitja Ilenič je na tem obračunu v igro vstopil v 78. minuti.

40-letni portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo pa je v Savdski Arabiji spomnil na svoje najboljše čase. Njegov Al Nassr je v devetem krogu savdskega prvenstva proti Al Khaleeju zmagal še devetič in ima na lestvici s 27 točkami štiri točke prednosti pred drugim Al Hilalom. Za Al Nassr so prve tri gole na tekmi zabili evropskim ljubiteljem nogometa zelo znani Joao Felix, Wesley in Sadio Mane, zadnji gol v zmagi s 4:1 pa so domači navijači videli šele v šesti minuti sodnikovega dodatka. Potrpljenje navijačev, ki tribun niso zapustili pred koncem tekme, je bilo poplačano s spektakularnim zadetkom, ki je spomnil na Portugalčeve najboljše čase.