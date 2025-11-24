Svetli način
Cristiano in Lionel sta znova blestela, eden s 'škarjicami', drugi s podajami

Miami, Rijad, 24. 11. 2025 10.29 | Posodobljeno pred 1 uro

40-letni Cristiano Ronaldo je na obračunu devetega kroga savdske Pro lige z Al Khaleejem zabil četrti gol v zmagi s 4:1. Navijači v Rijadu so bili v sodnikovem dodatku priča izjemnim 'škarjicam'. Na drugem koncu sveta pa je 38-letni argentinski zvezdnik Lionel Messi svoj Inter Miami z golom in tremi asistencami popeljal do zmage s 4:0 proti Cincinnatiju. V polfinalu lige MLS se bo Argentinec s soigralci soočil z New York Cityjem in Mitjo Ileničem.

Lionel Messi je svoje moštvo z novo izjemno predstavo popeljal do prvega polfinala lige MLS v zgodovini kluba. Že v 19. minuti je z glavo zabil prvi gol na obračunu, v drugem polčasu pa je vpisal asistenco pri kar treh zadetkih. Inter Miami se bo v polfinalu končnice lige MLS soočil z New York Cityjem, ki je v četrtfinalu z izidom 1:0 premagal Philadelphia Union. Mitja Ilenič je na tem obračunu v igro vstopil v 78. minuti.

Blesti tudi Cristiano Ronaldo

40-letni portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo pa je v Savdski Arabiji spomnil na svoje najboljše čase. Njegov Al Nassr je v devetem krogu savdskega prvenstva proti Al Khaleeju zmagal še devetič in ima na lestvici s 27 točkami štiri točke prednosti pred drugim Al Hilalom. Za Al Nassr so prve tri gole na tekmi zabili evropskim ljubiteljem nogometa zelo znani Joao Felix, Wesley in Sadio Mane, zadnji gol v zmagi s 4:1 pa so domači navijači videli šele v šesti minuti sodnikovega dodatka. Potrpljenje navijačev, ki tribun niso zapustili pred koncem tekme, je bilo poplačano s spektakularnim zadetkom, ki je spomnil na Portugalčeve najboljše čase.

KOMENTARJI (2)

Definbahija
24. 11. 2025 12.29
+1
In pol se Leo vidi da se sploh noben noče veselite s Kristinco. To live vse o njem
ODGOVORI
1 0
MatPaat
24. 11. 2025 12.18
-1
Vsa čast kakšen GOLAZO!
ODGOVORI
0 1
