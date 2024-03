Cristiano, privabil si jih in 'našim' napovedal, kaj jih čaka v Nemčiji

V Slovenijo je prišel Cristiano Ronaldo. Nekako tako bi lahko na hitro in površno povzeli obračun Slovenije in Portugalske še pred prvim žvižgom v prepolnih Stožicah. A tu so tudi slovenski junaki ...

Vse skupaj se je (vsaj na slovenskih tleh) začelo pred natanko enim letom proti San Marinu. Po zmagi na prvi tekmi kvalifikacij za prihajajoči Euro proti Kazahstanu so se slovenski nogometaši vrnili na domača tla in nadaljevali zmagovit začetek. Takrat se je v Stožice spravilo 10.282 ljubiteljev nogometa, marsikdo med njimi pa resnici na ljubo za karto ni plačal 'odškodnine'. Poleti je sledila izjemno pomembna tekma proti Danski, po nepričakovanem porazu v gosteh pri Fincih. Na ta obračun je v Stožice priromalo 14.382 navijačev, naslednja tekma proti Severni Irski je privabila manjše število obiskovalcev (12.587). Šele predzadnja domača tekma tega ciklusa proti Finski je skoraj zapolnila Stožice (15.823), ki pa so na odločilnem obračunu doma proti Kazahstanu pokale po šivih. Vstopnic za ta spektakel NZS-ju ni bilo treba dobrosrčno deliti, saj je evforija naroda v senci veličastnega Triglava dosegla vrhunec.

No, tako smo vsaj sklepali. Če smo mislili, da bo v Nemčiji še najbolj 'noro', je norost v slovensko prestolnico priromala že prej. Takoj, ko se je informacija, da so se vodilni možje v slovenski reprezentanci dogovorili za prijateljsko tekmo s Portugalci, pojavila v javnosti, je bilo jasno, da bo prihod Cristiana Ronalda temperaturo v Ljubljani le še dvignil. Karte za 'zgolj' prijateljski obračun so pošle v pičlih štirih minutah, še hitreje kot za odločilno in najbolj pomembno tekmo slovenske nogometne reprezentance proti Kazahstanu. To je vendarle bil obračun z reprezentanco, katere del je eden največjih vseh časov, ki je nedavno dosegel že svoj 879. gol v karieri. Za primerjavo, slovenska članska nogometna reprezentanca jih je v vsej svoji zgodovini od prvega obračuna proti leta 1991 dosegla 'zgolj' 366. Veličina nogometaša, ki je v svoji karieri osvojil skoraj vse, kar se je osvojiti dalo, je znana slehernemu ljubitelju nogometa. Evforiji po uvrstitvi na Euro navkljub je jasno, da je zanimanje za karte na tem obračunu v veliki meri bilo odvisno predvsem od želje kupcev, da ga vidijo v živo.

Legitimno vprašanje je, koliko navijačem na tribunah Stožic srce poskoči bolj, ko slišijo ime Cristiano Ronaldo, kot imena vseh slovenskih reprezentantov. V zanosu nakupa kart za tekme v Nemčiji in vsesplošne ljubezni do nogometašev, ki so Slovenijo popeljali na prvo veliko tekmovanje po 14 letih, je skoraj greh na to namigovati, a vseeno recimo bobu bob. To domnevo so zbrani navijači potrdili že dobrih 40 minut pred začetkom tekme. Ko so slovenski vratarji in nogometaši stopili na svežo stožensko zelenico, je bil aplavz pričakovano glasen, a popolnoma zanemarljiv v primerjavi s tistim, ki ga je prejela gostujoča reprezentanca in predvsem kdo drug kot Cristiano Ronaldo. Že pred njegovim sprehodom so vsi fotoaparati, televizijske kamere in praktično vse oči zbranih v Stožicah bili usmerjeni v hodnik, ki vodi na zelenico. Pogled na tribune je razkril nadpovprečno število transparentov posvečenih zgolj in samo Portugalskemu zvezdniku. Večina s skromno prošnjo: "Mi lahko podariš svoj dres?"

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik









Navijači na tribunah Stožic icon-picture-layer-2 1 / 6