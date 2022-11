Cristiano Ronaldo ima pred začetkom SP težave z gastritisom

Na novinarski konferenci je Santos o Ronaldu dejal: "Ronaldo ima gastritis in danes ni treniral, da bi si opomogel in se lahko spočil. To je stanje, ki zelo vpliva na igralca, saj izgubi veliko tekočine in oslabi. Za jutri zagotovo ne bo pripravljen."

Santos je ob tem zanikal, da je to le izgovor za Ronalda, da bi se izognil pozornosti, medtem ko mediji še naprej razpravljajo o njegovih komentarjih o trenerju Manchester Uniteda Eriku ten Hagu in splošnem stanju kluba, ki se mu je lani znova pridružil.