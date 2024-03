Cristiano Ronaldo že v Sloveniji, na Brniku so ga pričakali oboževalci

Kot je včeraj za 24UR povedal generalni sekretar NZS Martin Koželj, bodo Portugalci po pristanku odšli v hotel, danes zvečer pa bo na sporedu tudi novinarska konferenca."Potem se bodo spočili in se drugi dan pripravili na dvoboj z našo reprezentanco."

Vstopnice za spektakel v Stožicah so bile razprodane v pičlih štirih minutah. In da se ne bi ponovili lanski prizori na tekmi med Olimpijo in Lillom, ko so morali mokro igrišče sušiti kar z brisačami, so v Stožicah postavili tudi novo zelenico, na katero bo prvič stopil tudi Ronaldo.

Portugalci bodo sicer nastopili brez Bernarda Silve, Rubena Diasa, Joaa Palhinhe, Nelsona Semeda, Totija Gomesa, Rafaela Leaa, Bruna Fernandesa in Goncala Ramosa, ki jim je selektor Roberto Martinez namenil nekaj več počitka.