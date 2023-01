Cristiano Ronaldo na treningu Reala: 'On je eden izmed nas'

Eden najboljših nogometašev vseh časov je seveda izkoristil priložnost in pozdravil svoje nekdanje soigralce in trenerja Carla Ancelottija. Strateg aktualnih evropskih prvakov in 37-letni Portugalec sta se prijateljsko pozdravila in izmenjala nekaj besed, Ronaldo pa si je na klopi za rezervne igralce ogledal tudi začetek treninga galaktikov. "On je eden izmed nas," so med drugim zapisali pri Realu ob sporočilu, da je bil na obisku nekdanji dolgoletni član galaktikov. Najboljši strelec v zgodovini belega baleta je sicer prav pod vodstvom Ancelottija osvojil prvo od svojih štirih Lig prvakov v dresu Reala. Ronaldo je sicer v Madridu igral med letoma 2009 in 2018 ter v tem času na 438 tekmah zabil kar 450 golov.