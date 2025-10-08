Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Cristiano Ronaldo je postal milijarder

Ljubljana, 08. 10. 2025 10.58 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
15

Portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo je po poročanju poslovnega in tržnega portala Bloomberg postal prvi nogometni milijarder v zgodovini. Štiridesetletnik je mejo milijarde evrov prebil z zadnjim podaljšanjem pogodbe pri savdskem Al Nasru, vrednim slabih 360 milijonov evrov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Premoženje Cristiana Ronaldo Bloomberg ocenjuje na nekaj več kot 1,2 milijarde evrov. S tem je Portugalec edini nogometaš, ki je prebil to mejo po Bloombergovem izračunu indeksa milijarderjev. To je 40-letnemu Portugalcu uspelo s številnimi sponzorskimi pogodbami, svojo blagovno znamko ter z osebnimi poslovnimi podvigi in bogatimi pogodbami predvsem v Savdski Arabiji, kjer igra od začetka leta 2023.

Preberi še Na današnji dan je v dresu Sportinga debitiral Ronaldo, vse drugo je zgodovina

Nazadnje je za dve sezoni podaljšal sodelovanje s svojim zdajšnjim klubom, pogodba pa je vredna okoli 178 milijonov evrov na leto. Ronaldo že tako med športniki zasluži največ na leto. Pri Bloombergu so ocenili, da je Ronaldo s klubskimi pogodbami med letoma 2002 in 2023 zaslužil okoli 480 milijonov evrov, zgolj v slabih treh letih v Savdski Arabiji pa še skoraj enkrat toliko.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo FOTO: AP

Obenem Ronalda na družbenih omrežjih med športniki spremlja največ sledilcev. Teh ima po zadnjih podatkih 660 milijonov.

nogomet ronaldo
Naslednji članek

Proti Izraelu in BiH v spremenjeni zasedbi

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ana15
08. 10. 2025 12.09
+2
To deloma tudi zato, ker ne sprejemajo ilegalnih beguncev.
ODGOVORI
2 0
inside1
08. 10. 2025 12.05
+0
precenjen. to se že arabci dol norce delajo iz denarja... nič ne bo odnesel sabo....
ODGOVORI
1 1
Luigi Taveri II.
08. 10. 2025 12.04
+1
Jaz bi REAListu7 samo svetoval, naj glede tega , zakaj CR7 ni GOAT, za pojasnilo poprosi kar @Cripstoned-a
ODGOVORI
1 0
Luigi Taveri II.
08. 10. 2025 11.46
+4
Fabrizio Romano je poročal, da je saudijski nogometni klub Al Hilal Lionelu Messiju ponudil izjemno pogodbo v višini 1,5 milijarde ameriških dolarjev za tri leta, kar pomeni približno 500 milijonov dolarjev na leto in da bi z vsemi dodatki že prvo leto lahko zaslužil 1 milijardo. Ponudbo je Messijeva družina zavrnila ,seveda ne zaradi finančnih razlogov.
ODGOVORI
5 1
holob
08. 10. 2025 12.03
-1
Andersen je zadnjo pravljico napisal dolgo nazaj, ti pa še kar bereš nove izvode?
ODGOVORI
0 1
Killing of Hind Rajab
08. 10. 2025 12.06
-2
buče...mesi gre lahko arabcem samo futrat kamele...Ne marajo ga zastonj...izjava Bin Salman princ
ODGOVORI
0 2
Luigi Taveri II.
08. 10. 2025 12.20
Kar Fabrizio napiše, to drži...... Messija pa tako sovražijo v SA, da ves čas skandirajo njegovo ime na stadionih in so ga prosili za turističnega amasadorja SA, če se že ne bo odločil za igranje v SA (Južni Afriki za Ronaldove fane)
ODGOVORI
0 0
mackon08
08. 10. 2025 11.41
+1
Takšnim nikoli ni dovolj denarja, je pa to njegova stvar. Če mu tako paše zakaj pa ne.
ODGOVORI
2 1
Luigi Taveri II.
08. 10. 2025 12.01
Točno
ODGOVORI
0 0
PD00X
08. 10. 2025 11.28
+2
Lepo , samo ne vem zakaj se še kar žene za denar namesto da bi svoj čas posvetil družini in otrokom .
ODGOVORI
3 1
Luigi Taveri II.
08. 10. 2025 11.27
+2
Izjemno...le da ni hotel biti na vrhu v tem ampak v nogometu
ODGOVORI
4 2
REAList7
08. 10. 2025 11.41
-2
Je brez kakršnega koli dvoma na vrhu, v obojem!
ODGOVORI
2 4
Luigi Taveri II.
08. 10. 2025 11.59
+1
Verjetno spremljaš Globe Trotter Award
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286