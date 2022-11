Cristiano Ronaldo uradno zapušča Manchester United

Bogata pogodba Portugalca je torej zdaj ničelna in lahko izbere svojo naslednjo destinacijo. Odločitev je logična posledica eksplozivnega intervjuja Cristiana Ronalda na TalkTv z voditeljem Piersom Morganom , v katerem je napadalec brez zavor kritiziral svoj zdaj nekdanji klub in trenerja Erika ten Haga . V omenjenem intervjuju je Portugalec tudi povedal, da ga določeni ljudje želijo prisiliti, da zapusti klub. Dodal je tudi, da mu vodilni ljudje v klubu niso pokazali dovolj sočutja, ko je življenje izgubil njegov novorojenček.

"Cristiano Ronaldo bo po sporazumni odločitvi nemudoma zapustil Manchester United. Klub se mu zahvaljuje za njegov velik doprinos v obeh obdobjih na Old Traffordu," je v uradni objavi zapisal Manchester United. Klub ga je prosil, da se po zaključku svetovnega prvenstva ne pojavi več v klubskih prostorih. Sedemintridesetletni prejemnik petih zlatih žog je bil član Manchester Uniteda od 2003 do 2009 ter ponovno od 27. avgusta 2021. Ronaldo je letos v dresu Uniteda na 16 tekmah dosegel tri zadetke, od povratka v klub skupaj 27 golov, na skupno 346 nastopih za klub pa je mrežo nasprotnikov zatresel 145-krat.

Oglasil se je tudi Ronaldo, ki je zapisal: "Po pogovorih z Manchester Unitedom smo se odločili sporazumno prekiniti pogodbo. Manchester United in njegove navijače imam rad in to se nikoli ne bo spremenilo. Čutim, da je pravi čas za to, da poiščem nov izziv."