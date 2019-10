Cristiano Ronaldo z Instagramom zasluži več kot pri Juventusu

Cristiano Ronaldo je v zadnjih letih postal prava blagovna znamka. Portugalčeve tržne vrednosti se več kot očitno ne zavedajo zgolj pri Juventusu – zanj so leta 2018 odšteli 117 milijonov evrov –, ampak tudi pri številnih podjetjih, s katerimi Ronaldo sodeluje. Tu velja izpostaviti predvsem ameriškega opremljevalca s športno opremo Nike, ki je pred leti tedanjemu napadalcu Real Madrida namenil doživljenjsko pogodbo. Pred tem je Nike to sklenil le še z NBA zvezdnikom LeBronom Jamesom. Koliko 34-letnik na račun ameriškega podjetja zasluži, ni znano, a ocenjuje se, da je dogovor vreden blizu milijarde evrov.



Podobno kot blesti na zelenicah, pa blesti tudi na družbenih omrežjih. Na Instagramu je človek z največ sledilci, po podatkih raziskave Hopper HQ pa tam kraljuje tudi po zaslužku. Če so podatki resnični, potem je Ronaldo samo v letu 2019 na račun Instagrama v žep pospravil kar 42,9 milijona evrov. v konkurenci športnikov mu sledi Lionel Messi z 20,9 milijona, na tretjem mestu pa je nekdanji angleški zvezdnik David Beckham (9,6 milijona evrov). Prvo peterico zaokrožujeta še dva nogometaša, in sicer Neymar in Zlatan Ibrahimović. Treba pa je tudi vedeti, da CR7 objavi največ sponzoriranih objav. Letos naj bi jih že 49, medtem ko jih je Messi 36, Beckham pa 30. Med nogometaši sta na lestvici največjih zaslužkarjev sicer še Ronaldinho in Gareth Bale.

Na drugi strani Portugalec pri stari dami na sezono zasluži 30 milijonov evrov, poroča portal Goal.com, kar je skoraj 13 manj v primerjavi z Instagramom. Po podatkih ameriške poslovne revije Forbes je bil Portugalec v lanskem letu med športniki tretji po skupnem zaslužku. Prehitela sta ga Messi na drugem in Floyd Mayweather na prvem mestu.

Cristiano Ronaldo