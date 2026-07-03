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Nogomet

Ronaldo z novim trenerjem pri Al Nassru

Rijad, 03. 07. 2026 20.16 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Ange Postecoglou

Avstralski strateg Ange Postecoglou je novi trener Al Nassra, pri katerem igra portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo, je savdska zasedba zapisala na omrežju X. Šestdesetletni strokovnjak je podpisal dveletno pogodbo.

Avstralec Ange Postecoglou je nazadnje deloval pri Nottingham Forestu, ki ga je po seriji slabih rezultatov odpustil sredi lanskega oktobra po vsega mesecu in pol na čelu kultnega angleškega prvoligaša. Pred tem je vodil Tottenham in ga popeljal do lovorike v Evropski ligi v sezoni 2024/25. Londončani so se mu kljub osvojeni lovoriki po slabem izkupičku v prvenstvu odrekli.

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Potem ko je pred tem vodil številne avstralske klube ter japonsko Jokohamo in škotski Celtic, se zdaj Postecoglou podaja v Savdsko Arabijo. Tam bo vajeti Al Nassra prevzel od Jorgeja Jesusa, ki je moštvo zapustil po osvojenem naslovu prvaka. Postecoglou je bil tudi v igri, da postane selektor Škotske.

V Al Nassru poleg Cristiana Ronalda igrajo nekdanji asi evropskih zelenic, kot so Sadio Mane, Kingsley Coman in Joao Felix.

trener al nasse Ange Postecoglou

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