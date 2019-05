Cristiano Ronaldo za novega trenerja Juventusa želi Mourinha

Predsednik Juventusa Andrea Agnelli se je po razhodu z dolgoletnim trenerjem Stare dame Massimilianom Allegrijem podal v lov za novim startegom. Eden glavnih kandidatov za prevzem Torinčanov naj bi bil aktualni poveljnik Tottenhama Mauricio Pochettino, italijanska Gazzettapa zdaj piše, da naj bi Cristiano Ronaldo, prvi zvezdnik Stare dame, vodstvu Juventusa predlagal kar rojaka Joseja Mourinha, ki ju povezuje isti menedžer Jorge Mendes.

Ronaldo in Mourinho sta sodelovala tri sezone v Real Madridu, a sta se takrat po poročanju španskih medijev v turbulentnem zaključku Mourinhove ere v Madridu razšla v neprijateljskem odnosu, čeprav sta večino časa delovala kot velika zaveznika. Zamere so očitno pozabljene, Mourinho pa italijanski nogomet zelo dobro pozna, saj je vrsto let deloval v Interju, s katerim je tudi osvojil Ligo prvakov. In prav pod njegovim vodstvom so Italijani nazadnje osvojili lovoriko elitne Lige prvakov. Natančneje je to bilo leta 2010.

Kot poroča La Gazzetta dello Sport, v teh dneh dva vira pritiskata na Juventus, da novi trener postane Mourinho – eden je njegov agent Mendes, drugi pa nihče drug kot Ronaldo.