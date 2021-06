Portugalci v zaključku do zanesljive zmage nad Madžari

Pred polnimi tribunami pa so odpor Madžarske strli šele v zadnjih minutah. To je za Portugalce pomemben korak k napredovanju, potem ko je njihov selektor Fernando Santos pred začetkom dejal, da bi bil neuspeh, če se jim ne bi uspelo prebiti iz skupine, glede na to, da imajo za cilj ubranitev naslova. Portugalci so pričakovano prevladovali v prvem polčasu, a nevarni so bili le poredkoma ob strnjeni igri Madžarov. Izjeme sta bila strela Dioga Jote v peti in 40. minuti, obakrat se je izkazal vratar Peter Gulacsi, ter predvsem strel Cristiana Ronalda v 43. minuti, ko je z dobrih petih metrov žogo poslal čez gol. Ronaldo je sicer z nastopom postal prvi igralec v zgodovini EP, ki je zaigral na petih zaključnih turnirjih (2004, 2008, 2012, 2016, 2020). Portugalci so v drugem polčasu že v 47. minuti znova zagrozili, ko je poskusil Pepe, toda Gulacsi je bil spet na mestu.