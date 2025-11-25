Cristiano Ronaldo si lahko konkretno oddahne

Spomnimo, Cristiano Ronaldo je bil nedavno izključen proti Irski zaradi udarca s komolcem v hrbet Dara O'Shea. Po pravilih Fife je direkten rdeči karton zaradi nasilnega vedenja kaznovan s tremi tekmami prepovedi, a je mednarodna nogometna zveza v primeru slovitega Portugalca naredila izjemo in mu namenila le eno tekmo prepovedi, ki jo je medtem že odslužil proti Armeniji.
Razlog, da so Ronaldu pogledali skozi prste, je dejstvo, da je bila to edina izključitev Cristiana Ronalda na 226 tekmah v dresu portugalske izbrane vrste.
"Če Ronaldo stori še en prekršek podobne narave in resnosti, se izrečena pogojna kazen samodejno prekliče in preostali dve tekmi morata biti takoj odsluženi," so skrajšanje kazni pojasnili pri Fifi.
Ronaldo je Portugalcem na svetovno prvenstvo pomagal s petimi goli v kvalifikacijah. Evropski prvaki pa bodo že kaj kmalu dobili tekmece na prihajajočem mundialu, žreb skupin bo v petek, 5. decembra.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.