Nogomet

Cristiano Ronaldo si lahko konkretno oddahne

Lizbona , 25. 11. 2025 18.02 | Posodobljeno pred 58 minutami

Portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo bo prihodnje leto zaigral že na svojem šestem svetovnem prvenstvu. Selektor Roberto Martinez bo lahko nanj računal že od prve tekme skupinskega dela, čeprav je bil njegov nastop na uvodnih dveh obračunih pod velikim vprašajem zaradi rdečega kartona, ki ga je prejel na nedavni kvalifikacijski tekmi proti Irski.

Cristiano Ronaldo je bil proti Irski izključen prvič v svoji reprezentančni karieri.
Cristiano Ronaldo je bil proti Irski izključen prvič v svoji reprezentančni karieri. FOTO: Profimedia

Spomnimo, Cristiano Ronaldo je bil nedavno izključen proti Irski zaradi udarca s komolcem v hrbet Dara O'Shea. Po pravilih Fife je direkten rdeči karton zaradi nasilnega vedenja kaznovan s tremi tekmami prepovedi, a je mednarodna nogometna zveza v primeru slovitega Portugalca naredila izjemo in mu namenila le eno tekmo prepovedi, ki jo je medtem že odslužil proti Armeniji.

Razlog, da so Ronaldu pogledali skozi prste, je dejstvo, da je bila to edina izključitev Cristiana Ronalda na 226 tekmah v dresu portugalske izbrane vrste.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Če Ronaldo stori še en prekršek podobne narave in resnosti, se izrečena pogojna kazen samodejno prekliče in preostali dve tekmi morata biti takoj odsluženi," so skrajšanje kazni pojasnili pri Fifi.

Ronaldo je Portugalcem na svetovno prvenstvo pomagal s petimi goli v kvalifikacijah. Evropski prvaki pa bodo že kaj kmalu dobili tekmece na prihajajočem mundialu, žreb skupin bo v petek, 5. decembra.

nogomet portugalska cristiano ronaldo rdeči karton fifa
