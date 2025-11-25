Cristiano Ronaldo si lahko konkretno oddahne

Spomnimo, Cristiano Ronaldo je bil nedavno izključen proti Irski zaradi udarca s komolcem v hrbet Dara O'Shea. Po pravilih Fife je direkten rdeči karton zaradi nasilnega vedenja kaznovan s tremi tekmami prepovedi, a je mednarodna nogometna zveza v primeru slovitega Portugalca naredila izjemo in mu namenila le eno tekmo prepovedi, ki jo je medtem že odslužil proti Armeniji.

Razlog, da so Ronaldu pogledali skozi prste, je dejstvo, da je bila to edina izključitev Cristiana Ronalda na 226 tekmah v dresu portugalske izbrane vrste.