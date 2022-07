Črn četrtek za slovenski klubski nogomet

V 2. krogu kvalifikacij za Konferenčno ligo so se končali evropski upi treh slovenskih moštev, Olimpije, Mure in Kopra. Razočaranje v vseh taborih je bilo veliko. Olimpija je izpadla proti romunskemu Sepsiju, Mura je po strelih z bele točke izgubila proti irski ekipi St. Patricks (5:6), Koper pa po podaljšku proti liechtensteinskemu Vaduzu.

V obračunu zadnjih pokalnih prvakov iz Liechtensteina in Slovenije je bil izid izenačen po rednem delu tekme (1:1), v podaljšku pa je Vaduz dosegel gol, Franklina Sasere je izenačil v 101. minuti, in se prebil v 3. krog kvalifikacij. "Ogromno truda smo vložili, ogromno energije, da smo na koncu le dosegli gol. A nato smo ga ob prekinitvi tudi prejeli v podaljšku. Težko se je bilo pobrati, na žalost se nam ni izšlo," je po tekmi dejal trener Kopra Zoran Zeljković.

Nogometaši Olimpije so na povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij izgubili po streljanju enajstmetrovk z 2:4, Ljubljančani so bili po prvi tekmi v slabem položaju, saj so izgubili v Romuniji (3:1), a so v Stožicah nadoknadili zaostanek že po rednem delu (2:0), v podaljšku golov ni bilo, zato so o napredovanju odločale enajstmetrovke.

"Ponosni smo na to, kar smo pokazali. Želeli smo nadoknaditi zaostanek dveh zadetkov in smo tudi ga. Na koncu nam na žalost ni uspelo, zelo smo razočarani. Priložnosti za gol je bilo dovolj, a nam ni steklo, da bi zabili še kakšnega in verjamemo, da ko nam bo steklo, bo veliko bolje," je dejal strelec enega od dveh golov v rednem delu Aljaž Krefl.