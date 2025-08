Črn dan tudi za nemški nogomet: umrl svetovni prvak Frank Mill

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Do infarkta je prišlo že konec maja, malo po pristanku na letališču v Milanu. Bil je na poti na snemanje dokumentarnega filma o naslovu svetovnega prvaka, ko se mu je zdravstveno stanje nenadoma poslabšalo. Mill naj bi nekaj minut ležal brez življenja, nato pa so ga reševalci uspešno oživili.

V zadnjih tednih je nekdanji napadalec (246 zadetkov na 632 uradnih tekmah za Borussio Dortmund, Rot-Weiss Essen, Borussio Mönchengladbach in Fortuno Düsseldorf) ležal v bolnišnici v Essnu. Njegovo stanje je ostalo kritično. V noči na torek je mirno zaspal. Po Andreasu Brehmeju (63) je Mill že drugi član zmagovalne reprezentance iz leta 1990, ki nas je zapustil.

"Z Millom je odšel velik nogometaš in velika osebnost. Za seboj je pustil hčer Vanesso, sina Kevina in posvojenega sina Maxa," so zapisali pri BILD-u.