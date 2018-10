Črna serija Reala se nadaljuje: Levante izzval nove žvižge Lopeteguiju in druščini

Že sam uvod je nakazoval, da bodo imeli trikratni zaporedni evropski klubski prvaki težave z motivirano zasedbo Levanteja, ki se ni ustrašila ne kultnega Santiaga Bernabeua ne nedorečenega Reala. Slednji je sicer imel več od igre, si skozi srečanje priigral kar tri vratnice in dva zadetka, ki sta bila po pregledu z video tehnologijo razveljavljena, toda na koncu je moral priznati premoč srčnim gostom, ki trenutno s 13 točkami zasedajo visoko 7. mesto na prvenstveni razpredelnici.



Težave za 'galaktike' so se začele že v 7. minuti, ko je goste v vodstvo popeljal Jose Luis Morales. Šok po prejetem zadetku se še ni dobro polegel, ko je Levante znova zapretil in po igranju enega od Realovih branilcev v kazenskem prostoru preko Rogerta Martija z natančno izvedeno enajstmetrovko v 13. minuti povedel že z 2 : 0. To je bila že peta tekma zapovrstjo brez zmage za madridske bele, ki so nazadnje slavili 22. septembra proti Espanyolu (1 : 0). Dve lepi priložnosti za domače je v nadaljevanju zapravil tudi uradno najboljši nogometaš na svetu v tekočem koledarskem letu Luka Modrić, ki še vedno ne najde forme iz minule sezone.