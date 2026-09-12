Črn karton je prispel v nogomet

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Črni karton prihaja v nogomet. Romunska nogometna zveza (FRF) uvaja nov ukrep za preprečevanje neprimernega vedenja staršev in gledalcev na tekmah mladinskih ekip. Poleg standardnih rumenih in rdečih kartonov, ki se uporabljajo za kaznovanje igralcev na igrišču, bodo sodniki lahko pokazali tudi črni karton. Ta bo pomenil dokončno prekinitev tekme, če sodnik presodi, da se neprimerno oziroma nasilno vedenje gledalcev ali staršev kljub opozorilom nadaljuje.

Stadion v Bukarešti FOTO: Instagram

Kako poteka postopek?

Ukrep je zasnovan kot tristopenjski protokol. Najprej sodnik opozori trenerje obeh ekip, ti pa morajo svoje navijače in starše pozvati k umiritvi. Če je na stadionu na voljo ozvočenje, se opozorilo posreduje tudi gledalcem. Če se neprimerno vedenje kljub opozorilu nadaljuje, sodnik tekmo začasno prekine za deset minut in obe ekipi napoti v garderobi. Trenerje ob tem ponovno pozove, naj poskušajo umiriti razmere na tribunah. Če se po nadaljevanju tekme nasilno ali žaljivo vedenje ponovi, sodnik uporabi črni karton in tekmo dokončno prekine. V tem primeru nadaljevanje tekme ni več mogoče.

Katero vedenje je prepovedano?

Novi pravilnik se osredotoča na različne oblike verbalnega in fizičnega nasilja, ki se lahko pojavijo na tribunah. Mednje sodijo žaljenje, grožnje in druge oblike verbalnega nasilja nad mladimi igralci, pa tudi pretepanje ali potiskanje otrok. Prav tako bodo sankcionirani žaljenje, udarjanje ali potiskanje trenerjev in drugega tehničnega osebja, žaljenje ali fizični napadi na igralce nasprotne ekipe ter neprimerno vedenje do sodnikov. Ukrep zajema tudi vztrajno izzivanje, žaljenje ali fizične napade na sodnike ter spore, pretepe in druge fizične obračune med starši in gledalci.