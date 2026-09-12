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Nogomet

Črn karton je prispel v nogomet

Bukarešta, 12. 09. 2026 16.37 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Črni karton

Romunska nogometna zveza (FRF) je uvedla novo disciplinsko pravilo za mladinski nogomet – črni karton, s katerim želi zaščititi otroke pred žaljenjem, pritiski in nasilnim vedenjem staršev ter gledalcev. Namenjen je predvsem preprečevanju neprimernega vedenja na tribunah. Sodnik ga uporabi kot skrajni ukrep, kadar opozorila in začasna prekinitev tekme ne ustavijo nasilnega ali žaljivega vedenja. Njegov pomen je jasen: tekma je dokončno prekinjena in je ni mogoče nadaljevati.

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Črni karton prihaja v nogomet. Romunska nogometna zveza (FRF) uvaja nov ukrep za preprečevanje neprimernega vedenja staršev in gledalcev na tekmah mladinskih ekip. Poleg standardnih rumenih in rdečih kartonov, ki se uporabljajo za kaznovanje igralcev na igrišču, bodo sodniki lahko pokazali tudi črni karton. Ta bo pomenil dokončno prekinitev tekme, če sodnik presodi, da se neprimerno oziroma nasilno vedenje gledalcev ali staršev kljub opozorilom nadaljuje.

Stadion v Bukarešti
Stadion v Bukarešti
FOTO: Instagram

Kako poteka postopek?

Ukrep je zasnovan kot tristopenjski protokol. Najprej sodnik opozori trenerje obeh ekip, ti pa morajo svoje navijače in starše pozvati k umiritvi. Če je na stadionu na voljo ozvočenje, se opozorilo posreduje tudi gledalcem. Če se neprimerno vedenje kljub opozorilu nadaljuje, sodnik tekmo začasno prekine za deset minut in obe ekipi napoti v garderobi. Trenerje ob tem ponovno pozove, naj poskušajo umiriti razmere na tribunah. Če se po nadaljevanju tekme nasilno ali žaljivo vedenje ponovi, sodnik uporabi črni karton in tekmo dokončno prekine. V tem primeru nadaljevanje tekme ni več mogoče.

Katero vedenje je prepovedano?

Novi pravilnik se osredotoča na različne oblike verbalnega in fizičnega nasilja, ki se lahko pojavijo na tribunah. Mednje sodijo žaljenje, grožnje in druge oblike verbalnega nasilja nad mladimi igralci, pa tudi pretepanje ali potiskanje otrok. Prav tako bodo sankcionirani žaljenje, udarjanje ali potiskanje trenerjev in drugega tehničnega osebja, žaljenje ali fizični napadi na igralce nasprotne ekipe ter neprimerno vedenje do sodnikov. Ukrep zajema tudi vztrajno izzivanje, žaljenje ali fizične napade na sodnike ter spore, pretepe in druge fizične obračune med starši in gledalci.

Razlagalnik

Sistem rumenih in rdečih kartonov je leta 1970 na svetovnem prvenstvu v Mehiki uvedel angleški sodnik Ken Aston. Navdih zanje je dobil pri semaforjih, saj je želel ustvariti univerzalni vizualni jezik, ki bi premagal jezikovne ovire med igralci in sodniki. Rumeni karton služi kot uradno opozorilo, medtem ko rdeči karton pomeni izključitev igralca iz tekme zaradi hujšega prekrška ali ponovljenega nešportnega vedenja.

Izraz 'Fair Play' ali poštena igra presega zgolj upoštevanje pravil igre. Zajema temeljne etične vrednote, kot so spoštovanje nasprotnikov, sodnikov in gledalcev, integriteta, samonadzor ter dostojanstvo v zmagi in porazu. V mladinskem športu je ta koncept ključnega pomena, saj šport služi kot orodje za vzgojo in osebnostni razvoj mladih, kjer je pomembnejše grajenje značaja kot sam rezultat tekme.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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