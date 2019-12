'Črni petek' po italijansko: ugledni športni časnik sprožil novo rasistično afero

Italijanska nogometna prvoligaša, milanski Inter in Roma, bosta v kratkem odigrala derbi 15. kroga v Serie A, ki pa je še pred uvodnim žvižgom glavnega sodnika potisnjen v ozadje zaradi škandalozne zadnje naslovnice sicer uglednega športnega časnika Corriere dello Sport.



Na omenjeni naslovnici sta v ospredju temnopolta zvezdnika obeh moštev, nekdanja soigralca pri Manchester Unitedu, Interjev napadalec Romelu Lukaku in Romin branilec Chris Smalling. Do tukaj vse lepo in prav, če ne bi v času velikih rasističnih škandalov, ki pretresajo italijanski nogomet in družbo kot celoto, naslovnico dopolnjeval sramoten naslov "Black Friday" (v prevodu: Črni petek, op. p.). Številni nogometni navdušenci po vsem svetu so pričakovano ostro obsodili vsakršno obliko nestrpnosti in predvsem rasizma. Oglasili so se tudi predstavniki večine italijanskih nogometnih prvoligašev, ki delijo isto mnenje, da se mora Italija končno prebuditi in storiti vse, da v največji možni meri izkorenini eno od največjih 'kug' 21. stoletja.