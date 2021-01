Črnic se po težki poškodbi vrača na zelenice – v dresu Gorice

Nekdanji slovenski reprezentant Matic Črnic se po težki poškodbi kolena, ki je za leto in pol zaustavila njegovo kariero, vrača na zelenice, in sicer je vsaj do konca sezone 2020/21 okrepil vrste slovenskega prvoligaša ND Gorice, so sporočili iz tabora novogoriških vrtnic.

Matic Črnic je nazadnje branil vrste ljubljanske Olimpije, h kateri je prišel iz NK Rijeka, pri katerem je deloval še pod vodstvom zdajšnjega selektorja Slovenije Matjaža Keka. V dresu Olimpije se je težje poškodoval – zaradi poškodbe kolena (počenega hrustanca) je moral na operacijo in dolgo rehabilitacijo, zaradi katere je moral izpustiti leto in pol aktivnega igranja nogometa. Pot nazaj in iskanje najboljše forme, ki jo je dosegal pred poškodbo, bo skušal najti v dresu ND Gorice, ki pred spomladanskim delom sezone PLTS zaseda zadnje mesto. To je sicer tudi prva okrepitev novogoriškega kluba v zimskem prestopnem roku. Z vrtnicami je podpisal polletno pogodbo z možnostjo podaljšanja po koncu sezone. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Gorico sta sicer po odhodu srbskega trenerjaGordana Petrića, ki se v Novi Gorici nikakor ni znašel, prevzela Aleksandar Jović in Florijan Debenjak, ki bosta na začetku spomladanskega dela z deljenim vodstvom skupaj krmarila novogoriško barko.