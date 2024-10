Črnigojeva Venezia do prve zmage v serie A

Obračun Juventusa in Napolija v Torinu se je po obojestranski "šahovski predstavi" končal brez zadetkov, na današnji zadnji tekmi pa sta se Lecce in Parma razšla z 2:2. V Lecceju je kazalo na drugo zmago domačega moštva, potem ko sta zadela Danec Patrick Dorgu (32.) in Črnogorec Nikola Krstovič (59.), a Parma je v izdihljajih tekme uprizorila prvovrsten preobrat in dosegla dva gola. Najprej je v tretji minuti sodnikovega podaljška zadel Šved Pontus Almqvist, v peti pa še Francoz Antoine Hainaut.

Osrednja tekma kroga bo v nedeljo zvečer na San Siru, kjer se bosta pomerila mestna tekmeca Inter in Milan, pred tem bodo tri tekme: Fiorentina - Lazio, Monza - Bologna in Roma - Udinese. Zadnja tekma bo v ponedeljek v Bergamu med Atalanto in Comom.

Nogometaši Torina so v petek zmagali s 3:2 in po nepolnem krogu prevzeli prvo mesto na razpredelnici. Zasedba iz Piemonta ima trenutno točko več od Napolija in Udineseja, kjer igrajo Slovenci Jaka Bijol, Sandi Lovrić in David Pejičić. Videmska ekipa bo v nedeljo gostovala pri Romi.