Črno-beli pozivajo navijače: 'Evropa je vse bližje, paketne vstopnice pa že v prodaji'

Ples kroglic v Nyonu je pred časom določil, da bo Mura, edini slovenski predstavnik v aktualni evropski nogometni sezoni, v svoji skupini G novoustanovljene Konferenčne lige gostila tri zelo ugledna imena evropskega nogometa. V Ljudskem vrtu se bodo to jesen v tem vrstnem redu zvrstili nizozemski predstavnik Vitesse, francoski Stade Rennais in sloviti Tottenham Hotspur. Temu primerno je tudi zanimanje za nakup (paketnih) vstopnic, ki so že v prodaji.

Varovanci uspešnega trenerja Anteja Šimundže so si z izjemnimi igrami v poletnih kvalifikacijah zasluženo priigrali zgodovinski prvi nastop v skupinskem delu enega od klubskih tekmovanj pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa). Ko je žreb v Nyonu določil, da se bodo 'muraši' v svoji predtekmovalni skupini G pomerili s finalistom elitne Lige prvakov iz leta 2019 Tottenhamom, francoskim Stade Rennaisom in nizozemskim Vitessejem, je med privrženci 'čarno-bejlih' završalo. V pozitivnem smislu, seveda, saj je pot Mure od 3. slovenske nogometne lige do naslova državnega prvaka ter posledično uvrstitve v omenjeno Konferenčno ligo nekaj izjemnega. Ugledu nasprotnikov primerno je tudi zanimanje za nakup vstopnic za domače tekme, ki jih bodo črno-beli odigrali v Ljudskem vrtu. Še več, v prodaji so že paketne vstopnice za ogled vseh treh tekem v skupini G. Cena paketa znaša 70 evrov za odrasle in 35 evrov za otroke. Lastniki sezonskih vstopnic, ki si bodo zagotovili paket vstopnic, bodo kot darilo prejeli spominski šal. Za tekme Konferenčne lige bo na voljo tudi družinski sektor. Cena vstopnice za odraslega na družinskem sektorju bo 60, za otroke do 15 leta pa 30 evrov. Vsak imetnik sezonske vstopnice lahko naenkrat kupi največ tri pakete vstopnic. Paket vstopnic je možno kupiti tudi z letošnjimi turističnimi boni! icon-expand Po osvojitvi naslova državnega prvaka so nogometaši Mure domače uspehe nadgradili z zgodovinsko uvrstitvijo v novoustanovljeno Konferenčno ligo. FOTO: Miro Majcen Cena paketa (vse tri domače tekme):

Odrasli: 70 evrov Otroci do 15. leta starosti: 35 evrov Cena paketa za družinski sektor (vse tri domače tekme): Odrasla: 60 evrov Otroci do 15. leta starosti: 30 evrov Datumi domačih tekem v Konferenčni ligi (tekme bodo odigrane v Ljudskem vrtu): NŠ Mura – Vitesse (16. 9. ob 18.45) NŠ Mura – Stade Rennais (21. 10. ob 18.45) NŠ Mura – Tottenham Hotspur (25. 11 ob 18.45)