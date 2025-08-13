Črno-belo divjanje prineslo zaprtje tribune

Kot je bilo napovedano, je bil Partizan kaznovan s 50.000 evri, skupna kapaciteta stadiona pa bo zaradi zaprtja tribune zmanjšana za 10.000 sedežev na naslednji tekmi, ki jo bo klub gostil v Evropi. Uefa je kazen naložila zaradi metanja predmetov na igrišče, pa tudi zaradi rasističnega in diskriminatornega vedenja navijačev.

Poleg tega je bil klub kaznovan z 12.000 evri, ker so navijači stali na stopnicah, torej na prehodih do sedežev na tribunah. Klub je bil kaznovan še s 17.500 evri zaradi prenosa sporočil, neprimernih za športni dogodek. Osem tisoč evrov pa znaša kazen, ker so navijači uporabljali laserje, za uporabo pirotehnike pa je bil klub kaznovan z 2750 evri.