Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Nogomet

Črno-belo divjanje prineslo zaprtje tribune

Nyon, 13. 08. 2025 15.17 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Disciplinska komisija Evropske nogometne unije (Uefa) je kaznovala beograjski Partizan s prazno vzhodno tribuno na naslednji tekmi, na kateri bodo "črno-beli" gostovali v Evropi, in skupno 90.000 evri zaradi incidentov prejšnji teden na tekmi proti Hibernianu v kvalifikacijah za Konferenčno ligo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot je bilo napovedano, je bil Partizan kaznovan s 50.000 evri, skupna kapaciteta stadiona pa bo zaradi zaprtja tribune zmanjšana za 10.000 sedežev na naslednji tekmi, ki jo bo klub gostil v Evropi. Uefa je kazen naložila zaradi metanja predmetov na igrišče, pa tudi zaradi rasističnega in diskriminatornega vedenja navijačev.

Preberi še Nedić odpuščen, ker je sledil srbskim spletnim stranem

Poleg tega je bil klub kaznovan z 12.000 evri, ker so navijači stali na stopnicah, torej na prehodih do sedežev na tribunah. Klub je bil kaznovan še s 17.500 evri zaradi prenosa sporočil, neprimernih za športni dogodek. Osem tisoč evrov pa znaša kazen, ker so navijači uporabljali laserje, za uporabo pirotehnike pa je bil klub kaznovan z 2750 evri.

nogomet partizan
Naslednji članek

Po Olimpiji izločili še Slovan: Kairat le še korak od Lige prvakov

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089