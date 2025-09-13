Črnogorski najstnik Adžić veliki junak Juventusa ob zmagi nad Interjem

V Torinu je Juventus povedel z golom Lloyda Kellyja v 14. minuti, v 30. pa so domači pustili preveč prostora Hakanu Calhanogluju, ki je izenačil z roba kazenskega prostora. Domače navijače je nato v 38. minuti z golom z več kot 20 metrov razveselil Kenan Yildiz, vendar je nato znova dvakrat zatajila domača obramba.
V 65. minuti je znova le opazovala Calhanogluja, ki je zadel z volejem za 2:2, na 3:2 za Inter pa je povišal Marcus Thuram z glavo 76. minuti. Domači pa so znova odgovorili in šest minut pozneje je zadel brat Marcusa Thurama v Juventusovem dresu Khephren Thuram za 3:3.
Že v sodniškem dodatku pa je za ekstazo domačih privržencev poskrbel mladi 19-letni Črnogorec Vasilije Adžić, ko je zadel z ogromne razdalje, zadetek pa je obveljal kljub pregledu Vara zaradi domnevnega predhodnega prekrška. Juventus je tako prišel še do tretje zmage, Inter pa je doživel drugi poraz.
Pred tem je Parma, pri kateri je Tjaš Begić obsedel na klopi za rezervne igralce, gostovala pri Cagliariju in izgubila z 0:2. Parma ostaja pri eni točki, Cagliari, za katerega sta po enkrat v vsakem polčasu zadela Yerry Mina in Mattia Felici, pa je doslej zbral štiri točke.
Italijansko prvenstvo, 3. krog, izidi sobotnih tekem:
Cagliari - Parma 2:0 (1:0)
(Tjaš Begić ni igral za Parmo).
Juventus - Inter 4:3 (2:1)
Fiorentina - Napoli
