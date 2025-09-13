Črnogorski najstnik Adžić veliki junak Juventusa ob zmagi nad Interjem

V Torinu je Juventus povedel z golom Lloyda Kellyja v 14. minuti, v 30. pa so domači pustili preveč prostora Hakanu Calhanogluju, ki je izenačil z roba kazenskega prostora. Domače navijače je nato v 38. minuti z golom z več kot 20 metrov razveselil Kenan Yildiz, vendar je nato znova dvakrat zatajila domača obramba.

V 65. minuti je znova le opazovala Calhanogluja, ki je zadel z volejem za 2:2, na 3:2 za Inter pa je povišal Marcus Thuram z glavo 76. minuti. Domači pa so znova odgovorili in šest minut pozneje je zadel brat Marcusa Thurama v Juventusovem dresu Khephren Thuram za 3:3.