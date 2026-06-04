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Nogomet

Prisotnost 'južnoafriške' generacije jamči spektakel v Črnučah

Ljubljana , 04. 06. 2026 16.33 pred 21 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
24ur.com
Črnuška pomlad

V ljubljanske Črnuče se vrača tradicionalni podjetniško-nogometni spektakel, Črnuška pomlad 2026. Turnir se bo odvil v petek, 12. junija, organizatorji pa znova pričakujejo napete obračune in polne tribune. Na turnirju se bodo namreč preizkusili številni bivši slovenski reprezentanti.

Posebno pozornost bo tudi letos pritegnila ekipa Putr, aktualni branilec naslova bo zmago branil v zvezdniški zasedbi. Za ekipo bodo ponovno nastopili številni renomirani nogometaši, med njimi Milivoje Novaković, Mišo Brečko, Branko Ilić in Bojan Jokić, zato bodo tudi letos eni glavnih favoritov za osvojitev naslova.

"Turnir je leta 2016 nastal kot podjetniško-športni dogodek za mreženje lokalnih podjetij, a je nato iz leta v leto postajal čedalje močnejši," pravi organizator Amel Kremić.

Legenda slovenskega futsala Milivoje Simeunović je lani prav tako igrala za ekipo Putr.
Legenda slovenskega futsala Milivoje Simeunović je lani prav tako igrala za ekipo Putr.
FOTO: 24ur.com

Pojasnil je, da je prisotnost bivših reprezentantov močno pomagala pri promociji turnirja. Dodaten plus pa predstavlja dejstvo, da turnir za razliko od večine podobnih dogodkov poteka na travi (sistem 6 + 1), kar ustreza nekdanjim nogometašem, bolj vajenim kopačk kot betona.

Zelo ambiciozna bo tudi ekipa PKA, ki se je pred turnirjem okrepila z udeležencem svetovnega prvenstva 2014 Senijadom Ibričićem. Za ekipo bodo nastopili tudi številni člani NK Litije, ki si je nedavno izborila napredovanje med tretjeligaše.

Veliko zanimanja vzbuja tudi ekipa Teleg-M, ki po napovedih organizatorjev prihaja z zelo močno zasedbo. Za njih naj bi nastopilo tudi nekaj nekdanjih reprezentantov Bosne in Hercegovine, zato ljubitelje nogometa zagotovo čakajo atraktivni in kakovostni obračuni. Finalnega, pričakuje se ga okoli 22. ure, bo sodil priznani evropski sodnik Rade Obrenović.

Črnuška pomlad
Črnuška pomlad
FOTO: 24ur.com

Na dogodku bo potekala tudi dobrodelna dražba dresov nekdanjih reprezentantov, znesek pa bo namenjen Zvezi Anite Ogulin.

Kremić je pojasnil, da bo turnir služil tudi kot uvertura turnirju mlajših selekcij, ki ga bodo dan kasneje gostile NK Črnuče. Tam se bodo med seboj merili nogometaši iz selekcij U9 in U11, obeta pa se pestra udeležba klubov iz nekdanje skupne države, tudi Rijeke in Čelika iz Zenice.

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